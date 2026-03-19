Cinco consejos esenciales para elegir tu próxima moto sin errores

Quienes se trasladan en transporte público conocen las dificultades que implica moverse en horarios pico. Frente a esta realidad, las motos -y también las bicicletas- se presentan como una alternativa práctica para miles de personas que buscan un medio de transporte rápido, accesible y eficiente.

El crecimiento del sector es evidente . Según datos oficiales, en febrero de 2026 se vendieron 70.799 motos nuevas , lo que representa un aumento interanual del 72%, un porcentaje considerable. Sin embargo, antes de decidirse por este vehículo, es importante ser precavido y tener en cuenta una serie de recomendaciones que faciliten una elección segura y adecuada.

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

La venta de motos registró un aumento interanual de 72% en febrero de 2026.

Antes de comprar, es fundamental tener claro para qué se utilizará . ¿Será un vehículo de uso diario, solo para la ciudad o también para viajes más largos? Responder estas preguntas ayuda a despejar dudas y facilita la mejor elección según necesidades reales.

2. Elegir una cilindrada acorde a la experiencia

Para quienes recién comienzan en el mundo de las dos ruedas, lo recomendable es optar por motos que ofrezcan un equilibrio entre potencia, peso y maniobrabilidad. Las cilindradas medias permiten ganar confianza progresivamente sin sacrificar prestaciones ni estilo.

3. Probar antes de decidir

Es esencial probar la moto antes de comprarla para verificar comodidad y seguridad. Una posición incómoda puede afectar trayectos largos y maniobras críticas. Por eso, conviene sentarse en la moto, comprobar el alcance al suelo, la sensación del manillar y que la postura sea natural.

motos nuevas 0km Seguí los cincos consejos antes de comprar una moto.

4. Pensar en la seguridad

Más allá del modelo, el equipamiento de seguridad es prioritario. Casco, campera con protecciones, guantes y calzado adecuado son elementos esenciales. Además, se recomienda considerar motos con tecnología que aporte estabilidad y control, como frenos ABS, buena iluminación y una ciclística equilibrada.

5. Evaluar costos de mantenimiento

Antes de comprar, también conviene analizar el mantenimiento y su costo, así como la disponibilidad de servicios a largo plazo. Elegir una moto con mecánica confiable y una red de soporte sólida garantiza una experiencia más segura y disfrutable.