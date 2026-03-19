Cinco consejos esenciales para elegir tu próxima moto sin errores

Quienes se trasladan en transporte público conocen las dificultades que implica moverse en horarios pico. Frente a esta realidad, las motos -y también las bicicletas- se presentan como una alternativa práctica para miles de personas que buscan un medio de transporte rápido, accesible y eficiente.
El crecimiento del sector es evidente. Según datos oficiales,en febrero de 2026 se vendieron 70.799 motos nuevas, lo que representa un aumento interanual del 72%, un porcentaje considerable. Sin embargo, antes de decidirse por este vehículo, es importante ser precavido y tener en cuenta una serie de recomendaciones que faciliten una elección segura y adecuada.
Un informe privado difundió cinco consejos claves para elegir correctamente la próxima moto:
1. Definir el uso de la moto
Antes de comprar, es fundamental tener claro para qué se utilizará. ¿Será un vehículo de uso diario, solo para la ciudad o también para viajes más largos? Responder estas preguntas ayuda a despejar dudas y facilita la mejor elección según necesidades reales.
2. Elegir una cilindrada acorde a la experiencia
Para quienes recién comienzan en el mundo de las dos ruedas, lo recomendable es optar por motos que ofrezcan un equilibrio entre potencia, peso y maniobrabilidad. Las cilindradas medias permiten ganar confianza progresivamente sin sacrificar prestaciones ni estilo.
3. Probar antes de decidir
Es esencial probar la moto antes de comprarla para verificar comodidad y seguridad. Una posición incómoda puede afectar trayectos largos y maniobras críticas. Por eso, conviene sentarse en la moto, comprobar el alcance al suelo, la sensación del manillar y que la postura sea natural.
4. Pensar en la seguridad
Más allá del modelo, el equipamiento de seguridad es prioritario. Casco, campera con protecciones, guantes y calzado adecuado son elementos esenciales. Además, se recomienda considerar motos con tecnología que aporte estabilidad y control, como frenos ABS, buena iluminación y una ciclística equilibrada.
5. Evaluar costos de mantenimiento
Antes de comprar, también conviene analizar el mantenimiento y su costo, así como la disponibilidad de servicios a largo plazo. Elegir una moto con mecánica confiable y una red de soporte sólida garantiza una experiencia más segura y disfrutable.