Picadas en Bowen: analizan crear un espacio reglamentado para motos en General Alvear

A raíz de toda la polémica generada por videos que se viralizaron de jóvenes realizando riesgosas maniobras en plena calle Sarmiento del distrito de Bowen en General Alvear, se pone nuevamente el foco en la posible construcción de un Picómetro, un lugar destinado especialmente a esta práctica reglamentada. El presidente del Concejo Deliberante, Carlos Salazar, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó las gestiones realizadas y cómo se llevaría adelante el proyecto que legalizaría las picadas de motos en el departamento.