Picadas en Bowen: analizan crear un espacio reglamentado para motos en General Alvear

Tras la viralización de videos de jóvenes realizando maniobras en Bowen, concejales analizan la creación de un picódromo para ordenar la actividad.

Por Sitio Andino Departamentales

A raíz de toda la polémica generada por videos que se viralizaron de jóvenes realizando riesgosas maniobras en plena calle Sarmiento del distrito de Bowen en General Alvear, se pone nuevamente el foco en la posible construcción de un Picómetro, un lugar destinado especialmente a esta práctica reglamentada. El presidente del Concejo Deliberante, Carlos Salazar, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó las gestiones realizadas y cómo se llevaría adelante el proyecto que legalizaría las picadas de motos en el departamento.

Vecinos denuncian las picadas en plena calles de Bowen

"Empezamos a trabajar desde mediados del año pasado; en un principio la idea era incluirlo dentro del Speedway al Picodromo, agregarle a esa ordenanza. Para darle fundamentalmente un lugar donde los chicos que lo practican pudieran realizar las pruebas en el autódromo", agregó Salazar, quien además agregó: "Estas prácticas no tienen la seguridad que deberían tener, fundamentalmente para terceros que presencien las pruebas.

Picódromo en General Alvear

