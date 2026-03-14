14 de marzo de 2026
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Guaymallén

Guaymallén abrió la convocatoria 2026 de su programa para emprendedores

La propuesta municipal de Guaymallén ofrece herramientas de análisis, entrevistas técnicas y acompañamiento para fortalecer proyectos productivos.

Emprendedores en Guaymallén.

Emprendedores en Guaymallén.

La iniciativa busca identificar el estado real de cada proyecto y su potencial productivo, mediante herramientas de diagnóstico que incluyen test de perfil emprendedor, entrevistas técnicas y análisis integral de la propuesta. De esta manera, el municipio apunta a brindar un primer acompañamiento estratégico para ordenar las iniciativas y orientar su crecimiento.

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El programa está dirigido a personas con ideas de negocio, emprendedores que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo y también empresas interesadas en analizar o impulsar nuevos proyectos.

Una de las características centrales de la convocatoria es su modalidad de ventanilla abierta, lo que significa que la inscripción se mantiene disponible durante todo el año y cada proyecto avanza según sus propios tiempos de desarrollo. Además, el proceso contempla instancias de trabajo conjunto con otros emprendedores y empresas, promoviendo el intercambio de experiencias y la vinculación productiva.

A partir del diagnóstico inicial, los proyectos se ordenan según su etapa de desarrollo, lo que permite determinar si necesitan fortalecimiento, validación de su propuesta o si están en condiciones de avanzar a otras instancias de apoyo e incubación.

La participación en el programa es completamente gratuita, y forma parte de las políticas municipales destinadas a impulsar el desarrollo económico local, fomentar el emprendedurismo y acompañar la generación de nuevas iniciativas productivas.

Cómo participar en Guaymallén

Las personas interesadas pueden solicitar más información o acercarse a la Subdirección de Desarrollo Económico en Godoy Cruz 1245, esquina Mitre, San José, segundo piso. También se encuentran habilitados canales de consulta telefónica y un formulario online para completar la inscripción.

Informes en Guaymallén

  • Dirección: Godoy Cruz 1245. Esquina Mitre, San José, Guaymallén. Segundo Piso, Sub dirección de
  • Desarrollo Económico.
  • Teléfono: 2613822132
  • Link del formulario: https://forms.gle/FgN61xFGj4nMAjku8
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