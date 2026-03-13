Godoy Cruz ofrece un curso para aprender RCP y actuar ante emergencias

Es para dejar en claro cómo se debe actuar para aumentar las posibilidades de supervivencia. En este caso, el curso se realizará el lunes 16, a las 16.00 horas en la Biblioteca + Mediateca Mnauel Belgrano de Godoy Cruz. En él podrán aprender medidas generales para una emergencia. Y está destinado a toda persona interesada en participar, con inscripción previa y cupos limitados.