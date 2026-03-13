Godoy Cruz ofrece un curso para aprender RCP y actuar ante emergencias

Es para dejar en claro cómo se debe actuar para aumentar las posibilidades de supervivencia. En este caso, el curso se realizará el lunes 16, a las 16.00 horas en la Biblioteca + Mediateca Mnauel Belgrano deGodoy Cruz. En él podrán aprender medidas generales para una emergencia. Y está destinado a toda persona interesada en participar, con inscripción previa y cupos limitados.
Finalmente, las personas asistentes deberán llevar un alimento no perecedero y entregarlo en el ingreso al curso.
Reanimación Cardiopulmonar (RCP): maniobra de emergencia para asistir a una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio. Si se inicia de inmediato por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, aumentan en un 40% las posibilidades de supervivencia.
Manejo de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA): dispositivo electrónico portátil que diagnostica y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro cardíaco.
Obstrucción de la Vía Aérea (OVA): se produce cuando las vías respiratorias altas se estrechan o bloquean, dificultando la respiración. Además, las zonas que pueden resultar afectadas son la tráquea, la laringe o la faringe.
Datos necesarios sobre el curso para una emergencia
¿Cuándo?
Lunes 16 de marzo, a las 16.00 horas.
¿Dónde?
Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano, ubicada en Tomba 54.