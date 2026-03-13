13 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Emergencia

Godoy Cruz ofrece un curso para aprender RCP y actuar ante emergencias

Durante la jornada en Godoy Cruz se enseñarán maniobras de RCP, uso de desfibriladores y cómo intervenir ante una obstrucción de la vía aér

Capacitación en Godoy Cruz de primeros socorros

Capacitación en Godoy Cruz de primeros socorros

Por Sitio Andino Departamentales

Es para dejar en claro cómo se debe actuar para aumentar las posibilidades de supervivencia. En este caso, el curso se realizará el lunes 16, a las 16.00 horas en la Biblioteca + Mediateca Mnauel Belgrano de Godoy Cruz. En él podrán aprender medidas generales para una emergencia. Y está destinado a toda persona interesada en participar, con inscripción previa y cupos limitados.

Finalmente, las personas asistentes deberán llevar un alimento no perecedero y entregarlo en el ingreso al curso.

Lee además
Trabajo en conjunto y clave entre Defensa Civil Mendoza y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Así se preparan Defensa Civil y Bomberos para responder ante emergencias en Guaymallén
Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal de la calle Tirasso y Profesor Mathus.
impacto ambiental y sanitario.

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal en calle Tirasso: qué implica

¿Qué estrategias se enseñarán en Godoy Cruz?

  • Reanimación Cardiopulmonar (RCP): maniobra de emergencia para asistir a una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio. Si se inicia de inmediato por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, aumentan en un 40% las posibilidades de supervivencia.
  • Manejo de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA): dispositivo electrónico portátil que diagnostica y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro cardíaco.
  • Obstrucción de la Vía Aérea (OVA): se produce cuando las vías respiratorias altas se estrechan o bloquean, dificultando la respiración. Además, las zonas que pueden resultar afectadas son la tráquea, la laringe o la faringe.

Datos necesarios sobre el curso para una emergencia

  • ¿Cuándo?

Lunes 16 de marzo, a las 16.00 horas.

  • ¿Dónde?

Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano, ubicada en Tomba 54.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael: reconocieron a mujeres que se destacan en salud, educación y seguridad

Escuelas de Mendoza podrán sumarse a un taller para aprender sobre cuidado de animales

Centros de discapacidad de San Rafael advierten que peligra la continuidad de las terapias

Paso Pehuenche: el contraste entre la aduana precaria de Las Loicas y el moderno complejo chileno

Ropa nueva, importada y barata: la modalidad que llegó a General Alvear

Tunuyán invita a participar de "Mujeres con Propósito" con actividades y reconocimientos

Todo listo en Lavalle: Edgardo González abre las sesiones y define las prioridades del año

Matías Stevanato: "El Festival del Malbec y el Olivo ya se transformó en un clásico"

LO QUE SE LEE AHORA
Otro delito en Malargüe protagonizado por menores de edad. 

Asalto en el centro de Malargüe terminó con una persecución y dos menores detenidos

Las Más Leídas

Se esperan nuevas tormentas este viernes en Mendoza.

Se esperan tormentas y granizo este viernes en Mendoza: a qué zonas afectarán

Violenta riña en pleno aeropuerto de Mendoza. 

Violenta pelea en el Aeropuerto dejó un herido grave

La pelea fue en la zona de pre embarque, en el aeropuerto de Mendoza. 

Quiénes participaron de la brutal pelea en el Aeropuerto de Mendoza

Joan Manuel Serrat en Mendoza: la alegría de volver a Argentina, la crítica a Milei y el agradecimiento a la UNCuyo video

Serrat en Mendoza: elogió el malbec mendocino, recordó a Mafalda y lanzó críticas al "anarcoliberalismo"

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar