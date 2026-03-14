14 de marzo de 2026
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Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 15 de marzo

La edición 3356 del Quini 6 pone en juego un espectacular pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 15 de marzo

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 15 de marzo

 Por Luis Calizaya

Este domingo 15 de marzo se llevará adelante el sorteo N° 3356 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 4.400 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, sorteo Nº 3355 del 11 de marzo, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) registraron ganadores. Por el lado del Tradicional hubo dos ganadores, que acertaron los seis números y se llevaron un premio de $390.000.000 cada uno, entre ellos un mendocino. En tanto que en la modalidad La Segunda, hubo un ganador que se llevó un total de $780.000.000. También hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

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quini 6 - pozo.3356
El Quini 6 sortea un pozo impactante de 4.000 millones de pesos este domingo 15 de marzo.

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¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 15 de marzo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

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