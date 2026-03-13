OSEP reconoció a mujeres destacadas de la administración pública en San Rafael

Reconocimiento a mujeres de San Rafael por parte de OSEP.

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Sede de OSEP en San Rafael realizó un acto de reconocimiento a mujeres afiliadas que se desempeñan en distintos ámbitos de la administración pública y del sistema de salud del departamento.

La actividad contó con la participación del director general de OSEP, Carlos Funes, y de la gerenta de la sede territorial, María Eugenia Morales, quienes encabezaron la entrega de reconocimientos.

image Durante el encuentro se destacó el aporte de las trabajadoras en distintas áreas del Estado provincial y municipal, así como su trayectoria en los ámbitos en los que se desempeñan.

Las mujeres reconocidas pertenecen a diferentes instituciones públicas del departamento, entre ellas la Municipalidad de San Rafael, la Dirección General de Escuelas, la Administración Tributaria Mendoza, el Tribunal de Cuentas, Tribunales, el Área Sanitaria, OSEP, el Registro Civil, Vialidad Provincial y la Policía de Mendoza.

image Entre las mujeres reconocidas por OSEP se encuentran: Marcela Franchese (Municipalidad de San Rafael)

Amalia Sotelo

Romina Cortes, Belén Losino, María Belén Vargas y Rosa Gladys Villarruel (Dirección General de Escuelas)

Cristina Fajardo (Pediatra)

Daniela Teruel (ATM)

Sandra Méndez (Tribunal de Cuentas)

Mariana Cecilia Carayol (Tribunales)

Gladys Marín (Área Sanitaria)

Nancy Gladys Toledano y Fanny Grana (OSEP)

Beatriz Sarome (Registro Civil)

Emilce Lozano (Vialidad Provincial)

Valeria González Vélez (Policía de Mendoza)

Inés Rivas (locutora) El encuentro se realizó como parte de las acciones institucionales desarrolladas durante el Mes de la Mujer.