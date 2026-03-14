Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia

Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. La última gala de eliminación marcó la despedida de una participante muy querida y candidata al título del certamen .

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación , marcada por la exigencia y la presión dentro de la cocina. En esta oportunidad, los participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y debieron enfrentar un desafío particularmente complejo: preparar dos platos en apenas 60 minutos .

Quiénes son los seis finalistas de MasterChef Celebrity que sueñan con el título

Uno de los platos debía elaborarse con ingredientes disponibles en el mercado del programa, mientras que el segundo tenía que realizarse con productos ocultos dentro de una caja sorpresa . Entre esos ingredientes se encontraba salchicha parrillera, aunque los participantes solo podían abrir la caja después de transcurridos los primeros 30 minutos de la prueba.

Quienes enfrentaron el desafío fueron Emilia Attias, Maxi López, Claudio Husaín, Ian Lucas, Sofía Gonet y Marixa Balli , todos jugándose su continuidad en el exigente certamen culinario.

Embed - 12 platos que demuestren que están listos para la final de Masterchef Celebrity Argentina

Tras degustar cada una de las preparaciones, el jurado determinó que Ian Lucas, Sofía Gonet y Emilia Attias continuarían en la competencia. Más tarde confirmaron que Maxi López y el Turco Husaín también seguían en carrera. De esta manera, Marixa Balli se convirtió en la nueva eliminada del reality.

Marixa Balli, MasterChef Celebrity Marixa Balli se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity 2025

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