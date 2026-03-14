14 de marzo de 2026
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La Feria Franca de San Rafael amplía su recorrido y llega a plaza Libertad

El nuevo espacio funcionará desde el martes 17 en plaza Libertad de San Rafael y se sumará al recorrido semanal del mercado itinerante.

Feria Franca Municipal de San Rafael.

Feria Franca Municipal de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

La Feria Franca Municipal de San Rafael continúa ampliando su recorrido por los distintos barrios de la Ciudad. Desde el martes 17 incorporará un nuevo espacio en la plaza Libertad, ubicada en Daniel Julián entre 3 de Febrero y Lugones.

Esta locación extra surge a partir de la demanda de los vecinos del sector, quienes venían solicitando la presencia del mercado itinerante en la zona.

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El coordinador de la Feria, Jonathan Pugno, destacó la importancia de seguir ampliando el esquema de trabajo en distintos puntos de la ciudad para “seguir acercando productos de calidad a la comunidad y a precios muy competitivos”.

El nuevo punto se sumará al cronograma semanal: los miércoles en Plaza Espínola de Pueblo Diamante, los jueves en Plaza España (Granaderos y Lavalle), los viernes en la Plaza de la Memoria (Aristóbulo del Valle y España) y los sábados en Plaza Almirante Brown del barrio Unimev.

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Se viene el pescado para Semana Santa en San Rafael

Otra buena noticia para los vecinos es que a partir de este martes 17 se incorporará un puesto de venta de pescados y productos de mar, de cara a la cercanía con Semana Santa.

“Es algo que hacemos año a año y que nos permite cubrir una demanda que tiene la comunidad para estas fechas”, indicó Pugno.

Recordamos que además en la feria se pueden encontrar frutas y verduras (mayoritariamente de producción local), alimentos regionales, productos de escuelas sanrafaelinas, frutos secos, huevos, plantas de interior y exterior, entre otros.

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