"Cumplimos un sueño": San Carlos abrió el Pueblo Mágico de los Niños

image El intendente de San Carlos Alejandro Morillas y "un sueño cumplido" Durante la inauguración, el intendente Alejandro Morillas destacó sentirse orgulloso y feliz por la inauguración del espacio, “ha sido un grupo grande el que se sumó a este sueño, y poder haberlo cumplido, para mí es increíble”.

Agradeció, a la familia municipal y a los funcionarios que fueron parte de la ejecución de la obra. Además, mencionó que el costo de la obra fue de cuatrocientos millones de pesos.

image A su vez, destacó que el hecho de que esté ubicado a la vera de la Ruta 40, alienta al turismo, una industria que busca desarrollarse en el departamento, en ese sentido mencionó: “No queremos minería, pero queremos que nuestros jóvenes tengan trabajo y el turismo es una industria a desarrollar”.

En otro orden de cosas, anunció que en pocos días también inaugurará cerca de este espacio, otro destinado a los adultos mayores.