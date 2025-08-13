Gran y ansiada inauguración

Nuevo espacio para la infancia en San Carlos: llega el "Pueblo Mágico de los Niños"

El municipio de San Carlos invita a las familias a participar de las actividades de magia y alegría en el Parque Raúl Alfonsín y el Parque de los Niños.

Predio del Parque Raúl Alfonsín en San Carlos.

San Carlos se prepara para celebrar el Día del Niño con una serie de eventos llenos de magia y alegría diseñados para hacer de esta jornada una experiencia inolvidable para los más peques.

El viernes 15 de agosto, a partir de las 11,30 hs, se llevará a cabo la Gran Inauguración del Parque Infantil “Pueblo Mágico de los Niños” ubicado en el predio del Parque Raúl Alfonsín, zona oeste, distrito de Eugenio Bustos, un evento muy esperado por la comunidad sancarlina.

Un espacio seguro, inclusivo y accesible en San Carlos

Será un espacio seguro, inclusivo y accesible de 4500 m2 que ofrecerá una variedad de juegos infantiles adaptados a diferentes edades. El lugar contará con senderos integrados, piso antigolpes en áreas infantiles, bancos, mesas, bicicleteros, cestos de residuos, bebederos y cierre perimetral. Además, se han realizado obras complementarias como veredas, espacios para adultos mayores, red de agua, mejoras en la iluminación y sistema de riego.

El domingo 17 de agosto, los eventos del Día del Niño se desarrollarán desde las 14.00 hasta las 18.30 hs con diferentes actividades y atracciones en dos ubicaciones. En el Parque de los Niños, ubicado en el distrito de La Consulta, se podrá disfrutar de regalos, juegos y música. Mientras que en el Parque Raúl Alfonsín, en Eugenio Bustos, “Pueblo Mágico de los Niños” el Circo Magenta actuará con dos funciones a las 14:00 y 16:00 hs, también habrá juegos y entretenimientos.

Estos festejos prometen una tarde llena de sonrisas y momentos inolvidables, reafirmando el compromiso con la infancia, el futuro de la comunidad.

La Municipalidad de San Carlos extiende la invitación a todos los vecinos a sumarse a la inauguración del parque “Pueblo Mágico de los Niños” y los festejos en los diferentes puntos del departamento que buscan generar un espacio de diversión y unión familiar.

