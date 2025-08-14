Persecución de película en Cuidad y Las Heras para atrapar a dos ladrones

El auto que había robado el martes en Las Heras fue recuperado hoy tras una persecución.

El Ministerio de Seguridad anunció hoy una nueva detención gracias al sistema de vigilancia y lector de patentes, a través de los cuales se detectó a dos presuntos ladrones en un auto robado, los cuales fueron capturados luego de una intensa persecución que atravesó distintas calles de la Ciudad de Mendoza y Las Heras .

El procedimiento fue celebrado por la propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, quien destacó la labor de efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza, en tanto que, nuevamente, le dejó un mensaje a la justicia. “Esperemos que esta vez no salgan tan fácil”, escribió en su cuenta de X.

engaño Guaymallén: se hicieron pasar por amigos de su hijo, lo llevaron a la casa y le robaron

Investigación Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario

Los dos acusados, de 27 y 31 años, quedaron a disposición de la justicia , acusados de participar en el robo de un auto en Las Heras. En las próximas horas se definirá la situación procesal de ambos.

El sistema de vigilancia sigue dando resultados. Otro caso más, como el de las mecheras detectadas por el Centro Estratégico de Operaciones, CEO Central y Capita. Ahora tras una persecución, el personal policial logró 2 aprehensiones mas. pic.twitter.com/FHVZn3eKcl

El hecho en cuestión ocurrió el martes pasado, en calle Balcarce al 1.100 de Las Heras . A las 8 de ese día, dos ladrones asaltaron a un hombre de 62 años y le robaron su auto, un VW Polo Track.

Este jueves, en horas de la mañana, desde el CEO advirtieron la presencia de un auto robado en calles de Guaymallén, aportando los datos del coche.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Entonces, minutos después distintos móviles comenzaron a perseguir al coche señalado, por lo que se generó una persecución de película por calles de Ciudad y Las Heras.

Guiados por las cámaras del CEO, decenas de móviles siguieron a los sospechosos, logrando que estos detuvieran el rodado en Democracia y Segundo Callejón Morales, en Las Heras.

Fuentes policiales contaron que los aprehendidos son dos hermanos que cuentan con varios antecedentes policiales.

Uno de ellos ya había sido aprehendido este abril de este año, durante otra persecución. Además cuenta con una causa por agredir a un policía y recibió una condena de dos meses, que cumplió el 15 de junio pasado. También registra antecedentes por portación de arma, resistencias a la autoridad, hurtos y encubrimiento.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el martes pasado, en un procedimiento similar a través de las cámaras de seguridad, se había logrado detener a dos mecheras en el centro.