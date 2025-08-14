mirá el video

Persecución de película en Cuidad y Las Heras para atrapar a dos ladrones

Tras una persecución, la Policía de Mendoza detuvo a dos sujetos que circulaban en un auto robado en Las Heras, el martes pasado.

El auto que había robado el martes en Las Heras fue recuperado hoy tras una persecución.&nbsp;

El auto que había robado el martes en Las Heras fue recuperado hoy tras una persecución. 

Por Sitio Andino Policiales

El Ministerio de Seguridad anunció hoy una nueva detención gracias al sistema de vigilancia y lector de patentes, a través de los cuales se detectó a dos presuntos ladrones en un auto robado, los cuales fueron capturados luego de una intensa persecución que atravesó distintas calles de la Ciudad de Mendoza y Las Heras.

El procedimiento fue celebrado por la propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, quien destacó la labor de efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza, en tanto que, nuevamente, le dejó un mensaje a la justicia. “Esperemos que esta vez no salgan tan fácil”, escribió en su cuenta de X.

Lee además
Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario video
Investigación

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario
El lugar, en Guaymallén, donde fue abordada la víctima del robo. 
engaño

Guaymallén: se hicieron pasar por amigos de su hijo, lo llevaron a la casa y le robaron
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/1956006791612875182&partner=&hide_thread=false

Los dos acusados, de 27 y 31 años, quedaron a disposición de la justicia, acusados de participar en el robo de un auto en Las Heras. En las próximas horas se definirá la situación procesal de ambos.

Persecución de película en Cuidad y Las Heras para atrapar a dos ladrones

El hecho en cuestión ocurrió el martes pasado, en calle Balcarce al 1.100 de Las Heras. A las 8 de ese día, dos ladrones asaltaron a un hombre de 62 años y le robaron su auto, un VW Polo Track.

Este jueves, en horas de la mañana, desde el CEO advirtieron la presencia de un auto robado en calles de Guaymallén, aportando los datos del coche.

Entonces, minutos después distintos móviles comenzaron a perseguir al coche señalado, por lo que se generó una persecución de película por calles de Ciudad y Las Heras.

Guiados por las cámaras del CEO, decenas de móviles siguieron a los sospechosos, logrando que estos detuvieran el rodado en Democracia y Segundo Callejón Morales, en Las Heras.

Fuentes policiales contaron que los aprehendidos son dos hermanos que cuentan con varios antecedentes policiales.

Uno de ellos ya había sido aprehendido este abril de este año, durante otra persecución. Además cuenta con una causa por agredir a un policía y recibió una condena de dos meses, que cumplió el 15 de junio pasado. También registra antecedentes por portación de arma, resistencias a la autoridad, hurtos y encubrimiento.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el martes pasado, en un procedimiento similar a través de las cámaras de seguridad, se había logrado detener a dos mecheras en el centro.

Temas
Seguí leyendo

Confesó que mató a su novio en Godoy Cruz y le dieron 10 años de cárcel

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Video: los jefes de bomberos de San Martín y Palmira, a los golpes

Incendio frente a una fábrica de cemento genera alarma en Las Heras

Duro revés para el acusado del femicidio de Flora Moyano en Las Heras

Un conductor chileno quedó detenido por exceso de velocidad en Ruta 7

Mendoza se posiciona como referente nacional en juicios por jurado y en el sistema penitenciario

Detienen en Guaymallén al presunto autor de un intento de homicidio

LO QUE SE LEE AHORA
La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Las Más Leídas

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto
Efemérides

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Te Puede Interesar

Vacunarse contra la fiebre amarilla ya no será gratis.
Inmunización

La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita y el impacto se siente en la provincia de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario video
Investigación

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario

Por Carla Canizzaro
Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Por Natalia Mantineo