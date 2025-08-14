Persecución de película en Cuidad y Las Heras para atrapar a dos ladrones

El Ministerio de Seguridad anunció hoy una nueva detención gracias al sistema de vigilancia y lector de patentes, a través de los cuales se detectó a dos presuntos ladrones en un auto robado, los cuales fueron capturados luego de una intensa persecución que atravesó distintas calles de la Ciudad de Mendoza y Las Heras.
El procedimiento fue celebrado por la propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, quien destacó la labor de efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza, en tanto que, nuevamente, le dejó un mensaje a la justicia. “Esperemos que esta vez no salgan tan fácil”, escribió en su cuenta de X.
El sistema de vigilancia sigue dando resultados. Otro caso más, como el de las mecheras detectadas por el Centro Estratégico de Operaciones, CEO Central y Capita. Ahora tras una persecución, el personal policial logró 2 aprehensiones mas. pic.twitter.com/FHVZn3eKcl
Entonces, minutos después distintos móviles comenzaron a perseguir al coche señalado, por lo que se generó una persecución de película por calles de Ciudad y Las Heras.
Guiados por las cámaras del CEO, decenas de móviles siguieron a los sospechosos, logrando que estos detuvieran el rodado en Democracia y Segundo Callejón Morales, en Las Heras.
Fuentes policiales contaron que los aprehendidos son dos hermanos que cuentan con varios antecedentes policiales.
Uno de ellos ya había sido aprehendido este abril de este año, durante otra persecución. Además cuenta con una causa por agredir a un policía y recibió una condena de dos meses, que cumplió el 15 de junio pasado. También registra antecedentes por portación de arma, resistencias a la autoridad, hurtos y encubrimiento.