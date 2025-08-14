Godoy Cruz renovó el compromiso con el legado sanmartiniano

En una jornada colmada de emoción y participación, el intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli encabezó en Las Tortugas el tradicional desfile en homenaje al General José de San Martín . También la vicegobernadora, Hebe Casado , fue parte de la conmemoración, además de autoridades policiales.

En esta oportunidad, la celebración reunió a más de mil personas entre estudiantes, docentes, organizaciones barriales, culturales y deportivas, y demás funcionarios provinciales y municipales. Así, Banderas, uniformes históricos y el paso firme de cada delegación reforzaron la vigencia del legado sanmartiniano.

El evento contó con la participación de jardines maternales, escuelas primarias y secundarias, CEJBA, CENS y diversas instituciones educativas.

Cabe destacar que, por primera vez, un Jardín Maternal encabezó y fue anfitrión del desfile, marcando un hecho histórico para la comunidad . Así, los niños del Jardín Exclusivo N°0021 Lucia de Fátima, le dieron color y alegría al inicio del desfile.

Por otra parte, la Banda de Música del Servicio Penitenciario de Mendoza, “San Miguel Arcángel”, puso el broche musical a la jornada. Además, emprendedores locales ofrecieron una feria que culminó con chocolate caliente para todos los presentes.

image

José de San Martín, un ejemplo vigente

En su discurso, el intendente Costarelli invitó a reflexionar sobre el verdadero sentido de honrar el legado sanmartiniano. “San Martín no nació con la vida resuelta; estudió, se preparó y luchó antes de volver a su patria para colaborar con la independencia. Fue un líder que entendió que solo no podía lograrlo: pidió ayuda y trabajó junto a toda la comunidad”, agregó.

Asimismo, el jefe municipal recordó que Mendoza aportó cerca del 80% de su producción al Cruce de los Andes, en un esfuerzo colectivo sin precedentes.

Por otra parte, la vicegobernadora Hebe Casado compartió una reflexión sobre la vigencia del ejemplo sanmartiniano. En este sentido, expresó: “Si él pudo, solamente con su liderazgo, liderar a un pueblo para liberar tres países, ¿Qué más podemos hacer nosotros con las herramientas que tenemos hoy? Para eso es importante que todos estemos del mismo lado, que todos empujemos juntos el carro”.

Finalmente, Costarelli subrayó: “El desfile que hacemos cada año es la forma más genuina de recordarlo: con la participación de toda la comunidad». «Honrar su legado hoy significa involucrarnos para pelear contra la pobreza y la desigualdad, para vivir cada día mejor”.

image

Redes socioeducativas en acción

La conmemoración también puso en valor el trabajo del Foro de Redes Socioeducativas de Las Tortugas. Por lo que, reúne a vecinos, instituciones, uniones vecinales, centros de personas mayores, grupos deportivos, centros culturales, de salud, iglesias de distintos credos y toda la comunidad educativa.

Es importante resaltar que, este entramado, en coordinación con distintas áreas municipales, fortalece el compromiso social. Como así también, la cooperación para mejorar la calidad de vida en el distrito.

image

Identidad y memoria

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, concejales, legisladores, representantes de las fuerzas armadas y asociaciones civiles.

En este sentido, el desfile fue una muestra de identidad, memoria y unidad. Es que, no fue solo un viaje al pasado, sino también una invitación a mirar hacia adelante con unidad y esfuerzo colectivo. Entre aplausos, banderas y el sonido de las marchas, Godoy Cruz renovó el compromiso de seguir los pasos de quien cruzó montañas y mares para conquistar la libertad de América.