En Las Tortugas

Godoy Cruz renovó el compromiso con el legado sanmartiniano

Diego Costarelli y la vicegobernadora Hebe Casado encabezaron un desfile multitudinario que celebró la identidad, la memoria y el esfuerzo colectivo.

Diego Costarelli intendente de Godoy Cruz y la vicegobernadora Hebe Casado.

Diego Costarelli intendente de Godoy Cruz y la vicegobernadora Hebe Casado.

En esta oportunidad, la celebración reunió a más de mil personas entre estudiantes, docentes, organizaciones barriales, culturales y deportivas, y demás funcionarios provinciales y municipales. Así, Banderas, uniformes históricos y el paso firme de cada delegación reforzaron la vigencia del legado sanmartiniano.

Lee además
Vanesa Parolo, la mujer condenada por el homicidio de su pareja en Godoy Cruz. 
Era víctima de violencia de género

Confesó que mató a su novio en Godoy Cruz y le dieron 10 años de cárcel
Pilar Sordo llega a Mendoza
INVITACIÓN

Pilar Sordo llega a Godoy Cruz y San Rafael para hablar del amor propio y bienestar emocional
image

Un homenaje en Godoy Cruz que une generaciones

El evento contó con la participación de jardines maternales, escuelas primarias y secundarias, CEJBA, CENS y diversas instituciones educativas.

Cabe destacar que, por primera vez, un Jardín Maternal encabezó y fue anfitrión del desfile, marcando un hecho histórico para la comunidad. Así, los niños del Jardín Exclusivo N°0021 Lucia de Fátima, le dieron color y alegría al inicio del desfile.

Por otra parte, la Banda de Música del Servicio Penitenciario de Mendoza, “San Miguel Arcángel”, puso el broche musical a la jornada. Además, emprendedores locales ofrecieron una feria que culminó con chocolate caliente para todos los presentes.

image

José de San Martín, un ejemplo vigente

En su discurso, el intendente Costarelli invitó a reflexionar sobre el verdadero sentido de honrar el legado sanmartiniano. “San Martín no nació con la vida resuelta; estudió, se preparó y luchó antes de volver a su patria para colaborar con la independencia. Fue un líder que entendió que solo no podía lograrlo: pidió ayuda y trabajó junto a toda la comunidad”, agregó.

Asimismo, el jefe municipal recordó que Mendoza aportó cerca del 80% de su producción al Cruce de los Andes, en un esfuerzo colectivo sin precedentes.

Por otra parte, la vicegobernadora Hebe Casado compartió una reflexión sobre la vigencia del ejemplo sanmartiniano. En este sentido, expresó: “Si él pudo, solamente con su liderazgo, liderar a un pueblo para liberar tres países, ¿Qué más podemos hacer nosotros con las herramientas que tenemos hoy? Para eso es importante que todos estemos del mismo lado, que todos empujemos juntos el carro”.

Finalmente, Costarelli subrayó: “El desfile que hacemos cada año es la forma más genuina de recordarlo: con la participación de toda la comunidad». «Honrar su legado hoy significa involucrarnos para pelear contra la pobreza y la desigualdad, para vivir cada día mejor”.

image

Redes socioeducativas en acción

La conmemoración también puso en valor el trabajo del Foro de Redes Socioeducativas de Las Tortugas. Por lo que, reúne a vecinos, instituciones, uniones vecinales, centros de personas mayores, grupos deportivos, centros culturales, de salud, iglesias de distintos credos y toda la comunidad educativa.

Es importante resaltar que, este entramado, en coordinación con distintas áreas municipales, fortalece el compromiso social. Como así también, la cooperación para mejorar la calidad de vida en el distrito.

image

Identidad y memoria

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, concejales, legisladores, representantes de las fuerzas armadas y asociaciones civiles.

En este sentido, el desfile fue una muestra de identidad, memoria y unidad. Es que, no fue solo un viaje al pasado, sino también una invitación a mirar hacia adelante con unidad y esfuerzo colectivo. Entre aplausos, banderas y el sonido de las marchas, Godoy Cruz renovó el compromiso de seguir los pasos de quien cruzó montañas y mares para conquistar la libertad de América.

Temas
Seguí leyendo

Un accidente vial causa demoras en el Acceso Sur de Godoy Cruz

La temporada de pista tiene su calendario completo 2025: mirá las fechas

Godoy Cruz transforma un espacio en desuso en un nuevo pulmón verde

Godoy Cruz celebra el Día del Niño con cinco días de shows, ferias y propuestas solidarias

Facundo Ambrossi ganó la 2ª fecha de la temporada de pista 2025 ¿Quién manda en el torneo?

Choque, amenazas y un detenido: el violento intento de robo a un taxista en Godoy Cruz

Godoy Cruz se posiciona como capital gastronómica con promociones por el Día del Niño

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito video
próxima semana

Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito

Las Más Leídas

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto
Efemérides

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Te Puede Interesar

Duras definiciones de Casado contra la conducción del PRO video
Elecciones 2025

"Escrita en papel higiénico": Casado subió el tono tras la "bolsa de gatos" de Cornejo al PRO

Por Facundo La Rosa
Javier Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya
Expedición en la India

Video: Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército que hicieron cumbre en el Himalaya

Por Sitio Andino Política
Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Por Sitio Andino Policiales