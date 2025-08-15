Organizaciones Martínez es sinónimo en Malargüe de crecimiento y responsabilidad social.

Con 35 años de trayectoria en Malargüe , Organizaciones Martínez se consolida como una de las productoras de seguros más importantes de Cuyo . El éxito de esta empresa familiar se forja en el trabajo en equipo de sus fundadores, Pedro Martínez y Rosario Mansegosa , junto a su familia y empleados.

Durante la reciente celebración, Pedro Martínez, fundador de la compañía, extendió su agradecimiento a "todos aquellos clientes y personas que confiaron en nosotros, muchos de ellos desde nuestros inicios hace treinta y cinco años" . Asimismo, destacó el "apoyo incondicional" recibido de Seguros Rivadavia desde el principio de su andadura.

Martínez compartió con SITIO ANDINO los orígenes de este proyecto familiar que, con el tiempo, se ha convertido en líder en el departamento de Malargüe . Recordó que fue iniciativa de su esposa, Rosario Mansegosa , quien vislumbró una gran oportunidad en el sector de seguros y riesgos, impulsando un cambio en su vida profesional y familiar. Dejar su anterior empleo y la docencia fue una decisión clave, respaldada por la visión de Mansegosa y la alianza estratégica con Seguros Rivadavia, que abrió un punto de atención en Malargüe, fortaleciendo su crecimiento.

La expansión de Organizaciones Martínez ha llegado a las zonas rurales de Malargüe , convocando a agentes de seguros en Agua Escondida, Ranquil Norte, El Alambrado, Bardas Blancas, Las Loicas, Los Molles y La Junta. Además, la empresa cuenta con representantes en San Rafael, ampliando así su alcance.

A lo largo de estas tres décadas, Organizaciones Martínez ha cultivado no solo un fuerte vínculo con el sector productivo y los vecinos de Malargüe, sino también un compromiso social significativo. La compañía colabora activamente con instituciones comunitarias, incluyendo clubes, hogares de niños y escuelas. "Tratamos de estar presentes donde existen necesidades que el gobierno no siempre puede cubrir", afirmó Pedro Martínez, subrayando la responsabilidad social y empresarial que guía a la empresa y a su equipo.

Eduardo Bujaldón, Gerente Regional Zona Sur de Seguros Rivadavia, elogió el trabajo de Organizaciones Martínez, calificándola como "la productora más importante que tiene Seguros Rivadavia en todo Cuyo". Resaltó el éxito del legado familiar, que se transmite de generación en generación. Recientemente, Emanuel, hijo de Pedro y Rosario, se ha sumado al equipo. mientras que sus hermanos Mauricio, Liz y Eugenio, también han contribuido activamente a alcanzar los objetivos de la empresa durante estos 35 años.