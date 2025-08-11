Avanza la nueva escuela técnica de Malargüe: módulos listos y edificio principal en construcción

Las obras de los módulos escolares que albergarán a los alumnos de la Escuela Técnica Electromecánica 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky, en Malargüe, se encuentran en su etapa final y se espera su inauguración en los próximos días. Paralelamente, continúa la construcción del edificio principal, de 2.400 metros cuadrados, con una inversión que supera los $4.700 millones.
La subdelegada administrativa de la Dirección General de Escuelas (DGE), Fabiana Glatigny, confirmó a Sitio Andino que el avance general de la primera etapa de obra alcanza el 90%, concentrado en los módulos que incluirán aulas, áreas de administración, cocina y baños.
Actualmente, los 230 alumnos de la escuela —desde Primero a Sexto Año— cursan en un edificio adaptado en calle Uriburu y utilizan otra infraestructura alquilada en Avenida Roca para los talleres. Con la habilitación de los módulos, se estima que podrán culminar el ciclo lectivo 2025 en estas nuevas y modernas instalaciones.
La funcionaria destacó la innovación en materiales y métodos constructivos empleados, así como el equipamiento de última generación que incluirá sistemas de aire acondicionado, calefacción y adaptaciones eléctricas para cumplir con las exigencias actuales.
En cuanto al edificio principal, Glatigny aseguró que los tiempos de ejecución se mantienen según lo planificado. Por sus dimensiones y características, la obra transformará la fisonomía del sector.