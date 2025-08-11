Infraestructura educativa

Avanza la nueva escuela técnica de Malargüe: módulos listos y edificio principal en construcción

La Escuela Técnica Electromecánica 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky sumará modernas instalaciones que duplicarán su capacidad para recibir alumnos de Nivel Medio.

e1

La subdelegada administrativa de la Dirección General de Escuelas (DGE), Fabiana Glatigny, confirmó a Sitio Andino que el avance general de la primera etapa de obra alcanza el 90%, concentrado en los módulos que incluirán aulas, áreas de administración, cocina y baños.

e2

Moderna construcción en la Escuela Eugenio Izsaky

Actualmente, los 230 alumnos de la escuela —desde Primero a Sexto Año— cursan en un edificio adaptado en calle Uriburu y utilizan otra infraestructura alquilada en Avenida Roca para los talleres. Con la habilitación de los módulos, se estima que podrán culminar el ciclo lectivo 2025 en estas nuevas y modernas instalaciones.

La funcionaria destacó la innovación en materiales y métodos constructivos empleados, así como el equipamiento de última generación que incluirá sistemas de aire acondicionado, calefacción y adaptaciones eléctricas para cumplir con las exigencias actuales.

fg

En cuanto al edificio principal, Glatigny aseguró que los tiempos de ejecución se mantienen según lo planificado. Por sus dimensiones y características, la obra transformará la fisonomía del sector.

