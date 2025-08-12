Deporte Regional

Malargüe y San Rafael dividieron podio en el Apertura de la Asociación Sureña de Vóley

El equipo Femenino del Club Deportivo Malargüe se consagró campeón, y ENET San Rafael en masculinos.

Las finales en el polideportivo de Malargüe.

El profesor Daniel Balverdi, entrenador del equipo femenino del Club Deportivo Malargüe y del plantel masculino de Vóley Malargüe, reflexionó sobre el desempeño de ambos equipos en la final, celebrada en el Centro Polideportivo Malal Hue ante una multitud de ochocientas personas que vibraron con cada punto. Balverdi destacó que el cierre de la primera parte del año fue especialmente favorable para el vóley local, evidenciando un progreso constante en el rendimiento de los jugadores, quienes enfrentaron un torneo que exigió tanto en lo físico como en lo económico, especialmente durante sus visitas fuera de Malargüe.

Progreso del vóley en Malargüe

La victoria del equipo femenino del Deportivo Malargüe, junto con el subcampeonato de Vóley Malargüe, simboliza un importante hito para el deporte local. Este logro culmina un proceso de consolidación que se inicia en las categorías formativas, proyectando a las jugadoras y jugadores hacia combinados de Primera División o A1 a nivel regional, provincial y nacional.

Además, Balverdi subrayó la importancia de la labor que se realiza en las escuelas, tanto en el Nivel Primario como en el Medio, formando futuros talentos que luego se integran a los clubes. Esta sólida base es fundamental para el crecimiento del vóley en la región y asegura un futuro prometedor para el deporte en Malargüe.

VOLEY F

Formaciones de los campeones del Torneo Apertura

Club Deportivo Malargüe mantuvo la serie con triunfos de local como de visitante 3-2 en los dos encuentros, partidos que tuvieron como protagonistas a Erica Santander, Lujan Guzmán, Vanesa Guajardo, Luciana Vazquez, Sol Cabeza, Maria José Oviedo, Sofia Perez, Morena Ramos y Valentina Di Marco, por el lado de "las xeneises malargüinas, mientras que el San Rafael Tenis Club formó con Mirena Sasmendi Mirena, Valentina Espina, Catalina Schiarolli, Macarena Gerbaudo, Victoria Oviedo, María Eugenia Busin, Julieta Díaz, Abril Guerini, Maite Isasmendi, Melisa Sgandurra, Belén Olarte y Lucía Ortubia.

VOLEY M

ENET de San Rafael también se quedó con los dos partidos, con igual marcador de 3-2, y formó en el partido de la noche del domingo en el Centro Polideportivo Malal Hue con Fausto Nieto, Federico Ortega, Julio Lobos, Valentín Giluta, Juan Fornes, Mariano Gómez, Luciano Martínez, Facundo Ríos, Santiago Murcia.

Vóley Malargüe alistó a Gianluca Villaseca, Agustín Warenica, Tomás Parra, Juan Daniel Cruz, Gonzalo Nieto, Facundo Nieto, Benjamín Alaniz, Kevin González, Zacarías Rivarola, Tomás Balverdi, Carlos Pelayes, Juan Manuel Muñoz

