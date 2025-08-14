El boxeo mendocino apunta alto: Marco García va por el cinturón Latino de la OMB

El boxeo mendocino sigue forjando campeones , y Marco "Kid Dinamita" García , se perfila como la próxima gran figura ascendente de la provincia. El púgil ncido en Malargüe , tendrá la chance de revalidar su buen momento buscando el cinturón Latino de los Superwélter.

Marco García , una de las jóvenes promesas del boxeo argentino, confirmó en exclusiva a SITIO ANDINO que el próximo 6 de septiembre volverá al ring para disputar el Título Latino Superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) . El púgil recibió la noticia de su promotora en las últimas horas y, aunque aún se definirá el lugar y el rival, se conoció que el contrincante sería un boxeador mexicano.

García expresó su gratitud por la oportunidad que lo vuelve a colocar en la cartelera internacional, afirmando que este combate ratificará el buen momento del malargüino , quien ya se encuentra entre los diez mejores boxeadores de su categoría en Argentina.

Para llegar de la mejor forma a la contienda, M arco García realizará su preparación física y técnica en Buenos Aires, entrenando con boxeadores de primer nivel de la capital . “Estamos afilando los últimos detalles”, remarcó García.

Alejandra “Locomotora” Oliveras

El recuerdo de "Locomotora" Aguileras

Más adelante, Marco “Kid Dinamita” García, en su charla con SITIO ANDINO, se refirió al legado de Alejandra “Locomotora” Oliveras, a menos de un mes de su fallecimiento, una figura clave en la consolidación del boxeo femenino en Argentina.

“En nuestro equipo generó un profundo dolor, porque fue una campeona arriba del ring y en la vida”, afirmó García, destacando el rol de la mujer en el deporte. Mencionó que Oliveras es un ídolo por su legado, un ejemplo que siempre está presente en su hermana Lucía, quien también es boxeadora profesional y viene de ganar hace un mes en la Federación Argentina de Boxeo.

“En cada entrenamiento, en cada desafío que realizamos con mis hermanos está el ejemplo de perseverancia y esfuerzo de 'Locomotora' Oliveras”, concluyó Marco García antes de viajar a Buenos Aires.