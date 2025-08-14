Gran chance en septiembre

El boxeo mendocino apunta alto: Marco García va por el cinturón Latino de la OMB

Mendoza, tierra de campeones mundiales de boxeo, vuelve a tener un representante con proyección internacional. Malargüe está expectante.

Marco García (Foto gentileza).

Marco García (Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

El boxeo mendocino sigue forjando campeones, y Marco "Kid Dinamita" García, se perfila como la próxima gran figura ascendente de la provincia. El púgil ncido en Malargüe, tendrá la chance de revalidar su buen momento buscando el cinturón Latino de los Superwélter.

Marco García, una de las jóvenes promesas del boxeo argentino, confirmó en exclusiva a SITIO ANDINO que el próximo 6 de septiembre volverá al ring para disputar el Título Latino Superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El púgil recibió la noticia de su promotora en las últimas horas y, aunque aún se definirá el lugar y el rival, se conoció que el contrincante sería un boxeador mexicano.

Lee además
Diego Costarelli intendente de Godoy Cruz y la vicegobernadora Hebe Casado.
En Las Tortugas

Godoy Cruz renovó el compromiso con el legado sanmartiniano
Riesgo de incendio en Mendoza a partir de noviembre. (imagen ilustrativa). video
Informe desde San Rafael

Alertan por déficit de lluvias y riesgo de incendios en Mendoza
Embed - MALARGÜE: MARCO GARCÍA PELEARÁ POR EL TÍTULO LATINO OMB

Marco García piensa en su nuevo compromiso

García expresó su gratitud por la oportunidad que lo vuelve a colocar en la cartelera internacional, afirmando que este combate ratificará el buen momento del malargüino, quien ya se encuentra entre los diez mejores boxeadores de su categoría en Argentina.

Para llegar de la mejor forma a la contienda, Marco García realizará su preparación física y técnica en Buenos Aires, entrenando con boxeadores de primer nivel de la capital. “Estamos afilando los últimos detalles”, remarcó García.

Alejandra “Locomotora” Oliveras

El recuerdo de "Locomotora" Aguileras

Más adelante, Marco “Kid Dinamita” García, en su charla con SITIO ANDINO, se refirió al legado de Alejandra “Locomotora” Oliveras, a menos de un mes de su fallecimiento, una figura clave en la consolidación del boxeo femenino en Argentina.

“En nuestro equipo generó un profundo dolor, porque fue una campeona arriba del ring y en la vida”, afirmó García, destacando el rol de la mujer en el deporte. Mencionó que Oliveras es un ídolo por su legado, un ejemplo que siempre está presente en su hermana Lucía, quien también es boxeadora profesional y viene de ganar hace un mes en la Federación Argentina de Boxeo.

“En cada entrenamiento, en cada desafío que realizamos con mis hermanos está el ejemplo de perseverancia y esfuerzo de 'Locomotora' Oliveras”, concluyó Marco García antes de viajar a Buenos Aires.

Temas
Seguí leyendo

Flor Destéfanis llevó la experiencia de Santa Rosa a un encuentro internacional en Chile

Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito

General Alvear siembra futuro con su Finca Modelo

Maipú Municipio dice "gracias" a quienes construyeron la comunidad

Tupungato celebró su Expo Educativa con amplia oferta académica y lanzamiento de un libro histórico

La miniserie "Alvear... historias que laten" llegó a la pantalla grande y conmovió al departamento

Ponen a punto las rutas al Manzano Histórico para la conmemoración sanmartiniana

General Alvear te espera: ¡Sacá tu entrada en cuotas para la Fiesta de la Cerveza!

LO QUE SE LEE AHORA
Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito video
próxima semana

Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito

Las Más Leídas

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Te Puede Interesar

Duras definiciones de Casado contra la conducción del PRO video
Elecciones 2025

"Escrita en papel higiénico": Casado subió el tono tras la "bolsa de gatos" de Cornejo al PRO

Por Facundo La Rosa
Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Por Sitio Andino Policiales
Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz
Hubo detenciones

Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz

Por Sitio Andino Deportes