Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 12 de agosto. Foto ilustrativa

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales, el pronóstico de hoy anticipa una jornada con cielo seminublado en esa zona cordillerana.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.