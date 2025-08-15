Día Provincial del Árbol: por qué se celebra hoy, 15 de agosto

Efemérides

Cada 15 de agosto se conmemora el Día Provincial del Árbol. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 15 de agosto se conmemora el Día Provincial del Árbol. Esta efeméride fue establecida con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del arbolado público y la importancia de plantar árboles en Mendoza. A continuación, te contamos todos los detalles.

árbol (2)
Mendoza fue pionera en la defensa del arbolado con la sanción de la Ley Nº 39 en 1897, que impulsaba la plantación de árboles como medida para enfrentar los problemas ambientales derivados de la sequedad del clima.

En 1907, se instauró la Fiesta del Árbol, originalmente celebrada el 11 de septiembre. Posteriormente, durante el gobierno de Ricardo Videla, se estableció el 15 de agosto como fecha oficial de conmemoración mediante el Decreto Nº 432 de 1934.

Finalmente, en 1939, la Ley Nº 1360 ratificó esa fecha como el Día Provincial del Árbol. Esta jornada busca concientizar a la población sobre la importancia de cuidar el arbolado público y promover la plantación de nuevos ejemplares, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental, combatir la sequía y proteger los espacios verdes para las futuras generaciones. / DGE

Por Cecilia Zabala
Por Sitio Andino Sociedad
Por Pablo Segura