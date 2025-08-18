Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF Foto: Cristian Lozano

La provincia de Mendoza arrancó la semana con un nuevo golpe al bolsillo: el combustible volvió a subir y representa -al menos- el tercer aumento del mes. Esta vez fue YPF la petrolera que aplicó el aumento y que desde hace semanas lo hace sin comunicarlo oficialmente, ajustando los valores según la zona y la demanda.

Cómo quedaron los precios del combustible De acuerdo a los valores de la última semana, los precios de este lunes 18 de agosto quedaron de la siguiente manera:

Súper: de $1.290 subió a $1.296

Infinia: de $1.484 subió a $1.516

Infinia Diesel: de $1.491 subió a $1.522

Diesel 500: de $1.356 subió a $1.378

El aumento promedio ronda los $30 por litro en lo que va del mes. Todo indica que los valores seguirán en movimiento, sujetos a las variaciones del precio internacional del petróleo y a las particularidades del mercado regional.

