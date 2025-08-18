Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

La provincia de Mendoza arrancó la semana con un nuevo golpe al bolsillo: elcombustible volvió a subir y representa -al menos- el tercer aumento del mes. Esta vez fue YPF la petrolera que aplicó el aumento y que desde hace semanas lo hace sin comunicarlo oficialmente, ajustando los valores según la zona y la demanda.
Cómo quedaron los precios del combustible
De acuerdo a los valores de la última semana, los precios de este lunes 18 de agosto quedaron de la siguiente manera:
Nafta, Naftas, precio combustible YPF, aumento petroleras, energía
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
Foto: Cristian Lozano
El aumento promedio ronda los $30 por litro en lo que va del mes. Todo indica que los valores seguirán en movimiento, sujetos a las variaciones del precio internacional del petróleo y a las particularidades del mercado regional.