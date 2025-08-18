AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

El combustible registró un nuevo aumento en lo que va del mes. La suba corresponde a YPF y ya rige en las estaciones de servicio de la provincia. Los detalles.

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

La provincia de Mendoza arrancó la semana con un nuevo golpe al bolsillo: el combustible volvió a subir y representa -al menos- el tercer aumento del mes. Esta vez fue YPF la petrolera que aplicó el aumento y que desde hace semanas lo hace sin comunicarlo oficialmente, ajustando los valores según la zona y la demanda.

Cómo quedaron los precios del combustible

De acuerdo a los valores de la última semana, los precios de este lunes 18 de agosto quedaron de la siguiente manera:

  • Súper: de $1.290 subió a $1.296
  • Infinia: de $1.484 subió a $1.516
  • Infinia Diesel: de $1.491 subió a $1.522
  • Diesel 500: de $1.356 subió a $1.378
El aumento promedio ronda los $30 por litro en lo que va del mes. Todo indica que los valores seguirán en movimiento, sujetos a las variaciones del precio internacional del petróleo y a las particularidades del mercado regional.

