Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Es la pata mendocina de la coalición de gobernadores lanzada semanas atrás que competirá con lista propia por fuera del mileísmo y del kirchnerismo, pero con tintes locales. La Alianza Provincias Unidas es uno de los ocho espacios políticos que competirá en las elecciones del 26 de octubre en la Provincia y presentó candidatos en todos los cargos que se ponen en juego, incluidos los doce departamentos que eligen concejales .

El armado de las boletas en las comunas respondió a lógicas territoriales y se repartió entre los distintos espacios que conforman el frente . Con preponderancia del PRO en el Gran Mendoza y algunas regiones del Este; del peronismo no K en el norte provincial ; del difonsismo en el Valle de Uco y del federalismo en el Sur , aunque todos los sectores fueron "pagados" con candidaturas, en mejor o peor ubicación.

En la capital provincial, donde el frente tiene representación en la banca de Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica - ARI), la boleta la encabeza María Belén Castillo , dirigente del PRO y exasesora legislativa del diputado nacional Álvaro Martínez , quien en octubre se presenta como candidato a otra fuerza (La Libertad Avanza).

Siempre adelante, hace años que vengo trabajando por Mendoza desde mi humilde lugar y desde las tareas que asumí.



Me siento feliz de integrar la lista a Concejal en Primer término por Capital.



Pertenecer hoy a esta alianza, es necesario, ya que el cambio llega cuando damos… pic.twitter.com/VnLOuM0qm7 — Belén Castillo (@belecastle) August 20, 2025

La acompaña el sindicalista y referente de OSEP, Gustavo Bernardeau, secretario general de SEOSEP e integrante de la CTA, quien tiempo atrás fue noticia por un fallo de la Justicia Laboral que autorizó a la obra social a retirarle la tutela sindical para dejar de pagarle un adicional por cargo jerárquico. Completan Silvana Aciar, Marcos Javier Russo (excandidato a diputado provincial por La Unión Mendocina en 2023), Irma Fernández (PRO) y Mario Bustamante.

Guaymallén

Pese a que en la previa se había anotado para el Congreso nacional y, una vez sellada la adhesión a PU, luego era una fija para renovar su banca en la Legislatura, el senador provincial del PRO —presidente del partido en Mendoza— Gabriel Pradines liderará la nómina en el departamento más poblado. Su objetivo es claro: el dirigente demarchista busca posicionarse como un referente departamental para intentar nuevamente (ya lo hizo en 2023) ir por la intendencia guaymallina.

Todos conocen mi profunda pasión, compromiso y sueño de transformar Guaymallén. Casi el 20% de los mendocinos vivimos en este departamento. Es imposible pensar en una Mendoza desarrollada si Guaymallén sigue abandonado. Y estamos decididos a cambiar eso.



Por eso voy a ser… pic.twitter.com/ztpIqciScY — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) August 18, 2025

Teniendo en cuenta esas aspiraciones, la conformación del listado tiene fuerte incidencia del macrismo. En segundo término aparece Estefanía Correa, miembro de la Comisión de Reinas de Guaymallén(Coreguay) y reina distrital de la Vendimia de Colonia Segovia en 2016, seguida del empleado del área de Servicios Públicos del Municipio, Carlos Gómez; la vicepresidenta del PRO en el departamento y asesora de Pradines en el Senado, la docente de Primaria Cintia Gisel Salas; el arquitecto ligado a la construcción en ese comuna y militante del PRO, Eduardo Tourrés; y la presidenta del PRO Mujeres en Guaymallén, María Alejandra Rodríguez.

Las Heras

Encabeza la dirigente lasherina de extracción peronista Gabriela Segovia, quien tiene experiencia previa en el Concejo (lo presidió durante la intendencia de Rubén Miranda a inicios de siglo). Es dirigente de la Fundación Hacer Mendoza, presidida por Roberto Righi.

#Másunidosquenunca

Por Mendoza analizando la crisis en Irrigación, en la salud, en la educación, en la seguridad entre otros temas.

A favor de la Institucionalidad.

Nos vemos el 11/7 a las 18 hs. pic.twitter.com/kPAdlnfQKl — Gabriela Segovia (@Gabitase) July 2, 2025

La escoltan Franco Ramírez, militante del demarchismo en Uspallata que tuvo un fugaz paso por la delegación departamental del PAMI y pagó los platos rotos de la interna Lourdes Arrieta/La Libertad Avanza; Débora Carmona, dirigente social de El Algarrobal; Héctor Martín Arias, ligado a la senadora Flavia Manoni; Gimena Ortiz; y el coordinador de la Escuelita de Fútbol “Futuros Cracks”, Leonardo Arce.

Godoy Cruz

La lista en esta comuna es liderada por la radical díscola Fabiana Furfari, del sector de Jorge Palero (UCR Futuro). Completan la nómina Jonathan Ferreyra, secretario general del peronista Movimiento Unidad Popular (MUP) y cercano a Manoni;, Matías Bernardo Hidalgo, de la agrupación vecinal “Mates por Godoy Cruz”; Natalia Sosa (PS), secretaria general del centro socialista Renato Della Santa; y los radicales Gerardo Pereyra y Andrea Cruz.

Es un placer acompañar al frente DEFENDAMOS MENDOZA - PROVINCIAS UNIDAS como candidato a concejal titular de Godoy Cruz por el segundo término. Mi compromiso es acompañar a este frente no solo por un cargo electivo, sino para trabajar por una provincia y un departamento mejores: que sea eficiente, que trabaje por la inclusión, y que se comprometa con la generación de producción y trabajo, con la seguridad y con la educación, que son necesidades urgentes de nuestra sociedad. Voy a dar todo sin especulaciones para que en 2027 seamos una verdadera alternativa política para el pueblo mendocino. Quiero agradecer profundamente, de corazón, a mi familia, amigos y compañeros. También agradezco al MUP Argentina y al Mup Mendoza, y a Flavia Manoni por su confianza. Vamos a pelear muy fuerte en Godoy Cruz para lograr la victoria.

Lavalle

En el departamento del norte encabeza, como no podía ser de otra forma, un dirigente del riñón de Righi. Se trata de David Fiore, periodista y exfuncionario del Municipio. Completan Carolina Montenegro, presidenta del PRO departamental: el músico, cantautor y productor artístico Miguel Miranda; la histórica militante peronista Delfina Ríos y Oscar Rolón.

David Fiore Lavalle David Fiore, principal candidato a concejal en Lavalle por la Alianza Provincias Unidas.

San Martín

El exsenador provincial del Partido Socialista Fernando Alín, fundador de CADIM (Centro Amigo del Discapacitado Motor) lidera la lista de PU en la comuna más preponderante del Este. Lo escoltan la dirigente social Janet Romina Delgado; Susana Lacruz, miembro de Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Alejandro Lucero; Matías Ezequiel Molina y la exreina distrital de la Vendimia de El Central, María Milagros Garay.

Fernando Alin, senador, Partido Socialista, Cambia Mendoza, Senado, Legislatura - 490202 El exsenador socialista Fernando Alín encabeza la lista de Provincias Unidas en San Martín. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Junín

En una comuna donde el oficialismo cuenta con mayorías especiales en el Concejo, la apuesta de PU es Yanel Banno, secretaria privada del actual edil de LAUM Darío González. La dirigente de 39 años militó desde sus 17 en el Partido Demócrata y desde hace unos años integra las filas del PRO, acompañando a Omar De Marchi.

Hoy un 17 de Agosto , día donde cada año se renueva el compromiso y los ideales con nuestro prócer Don José de San Martín; firmo con convicción de trabajo, humildad y amor por mi querido Junín. Después de muchos años de trabajo, militancia, escucha y formación; llegó el momento de cumplir uno de mis sueños para que Junín siga avanzando. Asumo el compromiso como candidata a Concejal. Gracias a mi familia, equipo de trabajo y en especial @jorgeandresdifonso por confiar en nuestro trabajo. #Defendamos Mendoza #PROVINCIAS UNIDAS

Completan la nómina Matías Guevara Rivas, productor vitivinícola ligado al PRO; la emprendedora local Celeste Gómez (también del PRO); ; el emprendedor gastronómico de Food Truck Neri Zeidan y la docente de Nivel Inicial Claudia Fanny Gonzalez.

Tunuyán

En esa comuna se anota en primer lugar el productor del Valle de Uco, Pedro Manzano, reconocido en las redes sociales por sus videos denunciando la crisis que atraviesa el sector agrícola, y las diferencias entre el precio del producto cosechado y el que llega a las góndolas. Tiempo atrás fue viral por regalar tomate ante la inconveniencia de venderlo a un valor que no le alcanzaba a cubrir los costos y ha participado de los encuentros previos a la conformación de PU, propuesto por Difonso.

@pedromanzano.ok es un productor del Valle de Uco y este sábado regaló más de 40 cajas de tomate en la plaza departamental de Tunuyán para no perder la cosecha. El motivo de esta decisión fue debido a los problemas para poder vender su cosecha, ya que los precios no son lo suficientemente justos. "No lo podemos vender a las fábricas porque supuestamente dicen que hay sobreproducción y además le quieren pagar 50 pesos al productor" explicó Manzano.

Lo escolta en la lista la docente y dirigente del SUTE (fue candidata a secretaria general de la seccional local en 2021 por el Frente Azul Naranja, pero quedó segunda en esos comicios), Stella Maris Navas, vinculada a la conducción provincial del sindicato, liderada por Carina Sedano y Gustavo Correa. Completan el arquitecto Juan Manuel Caram (fue candidato a concejal en 2021 por el Partido de los Jubilados), la también docente Nadya Borcia y el peluquero Rodolfo Araya.

San Carlos

En el departamento donde la última novedad fue el "salto de charco" del intendente Alejandro Morillas a Cambia Mendoza, su exaliado Jorge Difonso pisó fuerte en el armado de la lista a concejales. La nómina la lidera un dirigente de alto perfil político: el exsenador provincial Marcelo Romano, quien en 2023 compitió por la intendencia por el Partido Verde (luego se alejó de la conducción de esa fuerza) y quedó a menos de mil votos de Morillas. Ya lo había intentado en 2015, por la UCR.

Marcelo Romano, senador, Senado, Legislatura - 478116 Marcelo Romano encabeza la lista de Provincias Unidas en San Carlos. Foto: Prensa Senado de Mendoza

Lo acompañan Alejandra Villafañe, vecina de La Consulta, empleada del área de Entidades Intermedias de la Municipalidad desde hace años y referente de la lucha antiminera; el profesor de Educación Física del distrito de Eugenio Bustos, Jeremías González, hijo del presidente de la Liga Sancarlina de Fútbol "quique" González; Andrea Arriagada y la comerciante de la Villa de San Carlos, Milagros Videla.

Tupungato

En este caso encabeza Osvaldo Londei, dirigente del PRO (tuvo un paso previo de militancia en el Partido Libertario), quien ya fue precandidato a concejal en 2023 por LAUM.

Osvaldo Londei, Luis Pelegrina Osvaldo Londei (izquierda), fue precandidato a concejal en Tupungato en 2023.

Cierran la nómina Noelia Janet Miranda; el exdirector general de Obras del municipio durante la última intendencia del peronista Joaquín Rodríguez, Roberto Agüero; la exreina distrital de la Vendimia por Cordón del Plata María Janet Brito; y Gisela Andrea Taibes, dirigente del PRO.

General Alvear

Con la novedad del regreso del exlegislador Gustavo Majstruk a la arena política (es primer candidato a diputado provincial), el frente propone como cabeza de lista de concejales a la también dirigente de extracción peronista Laura Molina, ligada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bowen.

Laura Molina General Alvear Laura Molina, primera candidata a concejal de la Alianza Provincias Unidas en General Alvear.

La secundan el reconocido médico neumólogo Ariel Cordón Diaz, quien había sido tentado en comicios anteriores por varias fuerzas políticas; la actual concejal Raquel Yunes (del Partido Encuentro); el abogado Jonatan Gil (quien ha cumplido asesorías en el cuerpo legislativo municipal); y Enzo Maya, asesor de Yunes y uno de los fundadores de Encuentro.

Malargüe

En el departamento sureño encabeza la lista de PU el médico cardiólogo Oscar Arrieta, director del Centro Médico Piüké. En 2023 conformó, junto a algunos militantes disidentes peronistas, el espacio "Otro Aire Malargüe", que participó del armado de La Unión Mendocina en ese año. Vinculado a Roberto Righi.

Oscar Arrieta, médico Malargüe Foto: @piukesalud en IG

Lo secundan en la nómina malargüina Vanina Noemí Amaya, Alexis Matías Villegas, Antonella Geraldine Aburto y Luis Alejandro Jiménez.