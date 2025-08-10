Elecciones internas

El peronismo vota en cinco departamentos: candidatos, lugares de votación y lo que hay que saber

Se definirán los nombres de las listas de concejales en Capital, Las Heras, Junín, San Martín y Guaymallén para las elecciones de octubre. Padrón, candidatos y cómo se resuelve la contienda.

El frente Fuerza Justicialista de Mendoza vota internas en cinco departamentos este domigo

El frente "Fuerza Justicialista de Mendoza" vota internas en cinco departamentos este domigo

Foto: Prensa Partido Justicialista

Se trata de aquellas comunas donde no hubo acuerdo entre los distintos sectores y la propuesta oficialista (integrada por los bloques de los intendentes/ciurquismo y el camporismo/kirchnerismo) tendrá competencia. La comuna guaymallina es la única en la que se presentaron tres alternativas; en el resto solo habrá contienda entre dos opciones.

Lee además
La ciudadanía mendocina irá a las urnas el 26 de octubre
Elecciones 2025

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza
Con un mensaje polémico, Javier Milei lanzó la campaña electoral para enfrentar al peronismo
Inicia la campaña

Javier Milei lanzó su campaña electoral con un mensaje polémico para enfrentar al peronismo

Dónde voto elecciones internas del PJ Mendoza: las escuelas habilitadas

Para el acto electoral partidario, que se desarrolla de 8 a 18, fueron habilitadas 109 mesas, distribuidas en 31 establecimientos educativos de la Dirección General de Escuelas. El organismo conducido por Tadeo García Zalazar firmó un convenio con el Partido Justicialista para la apertura de los colegios, mediante el cual aportará el personal necesario para el funcionamiento (autoridad y celador) y el PJ se hará cargo de los gastos (pago de la jornada laboral del personal, e insumos para limpieza y desinfección). Para cubrir esas erogaciones (más las vinculadas a la seguridad), las listas participantes del acto electoral debieron desembolsar 3 millones de pesos cada una.

congreso partidarios Partido Justicialista, PJ, 31-05-25 (04).jpeg
El peronismo de Mendoza celebra internas este domingo en cinco departamentos

El peronismo de Mendoza celebra internas este domingo en cinco departamentos

Los lugares de votación son los siguientes:

Ciudad de Mendoza

  • Instituto Nadino P-039
  • Escuela N° 1-042 "Arístides Villanueva"
  • Escuela N° 1-461 "Ricardo Rojas"
  • Escuela N° 1-256 "República de Chile"
  • Escuela N° 1-742 "Carlos Berdasco"

Guaymallén

  • Escuela N° 1-418 "Monseñor A. Verdaguer"
  • Escuela N° 1-551 "Ángel Vicente Peñaloza"
  • Escuela N° 1-694 "Bernardo Razquin"
  • Escuela N° 1-097 "Almafuerte"
  • Escuela N° 1-024 "Manuel Videla"
  • Escuela N° 1-514 "Bautista Grosso"
  • Escuela N° 4-025 "Los Corralitos"

Las Heras

  • Escuela N° 1-017 "Mariano Necochea"
  • Escuela N° 1-472 "Sargento Cabral"
  • Escuela N° 1-657 "India Magdalena"
  • Escuela N° 1-664 "Cruzada Libertadora"
  • Escuela N° 1-608 "Bernardo O'Higgins"
  • Escuela N° 1-173 "Provincia de San Juan"
  • Escuela N° 4-032 "Nuestra Señora de las Nieves"

San Martín

  • Escuela N° 4-134 "María Butera"
  • Escuela N° 1-462 "Marco Sastre"
  • Escuela N° 1-161 "Patria"
  • Escuela N° 1-163 "2 de Abril"
  • Escuela N° 1-048 "José Norberto Barraza"
  • Escuela N° 1-010 "Coronel Lorenzo Barcala"
  • Escuela N° 4-145 "Armando Figueroa"
  • Escuela N° 1-298 "José Hernández"

Junín

  • Escuela N° 1-002 "Manuel Blanco Encalada"
  • Escuela N° 1-663 "Docente Jubilados del Este"
  • Escuela N° 1-019 "Gervasio Posadas"
  • Escuela N° 1-176 "Alas Argentinas"

Cabe recordar que, al tratarse de una interna abierta, del proceso pueden participar afiliados del PJ e independientes, es decir, ciudadanos no afiliados a ningún partido.

Consultá el padrón para las elecciones internas del PJ Mendoza

Embed

Internas en el PJ: el nuevo nombre y cómo se definen los ganadores

Si bien el frente peronista en Mendoza se había registrado originalmente bajo la designación "Fuerza Patria", la misma que utilizará el movimiento en los comicios bonaerenses y las legislativas nacionales, finalmente el PJ local se presentó ante la junta electoral como "Fuerza Justicialista Mendoza", que es el sello que figurará en la boleta de octubre. Sin embargo, hoy no tendrá su debut como tal en las internas, ya que por tiempos organizativos quedó el "nombre viejo".

En cuanto a cómo se compondrá la lista definitiva de concejales en los departamentos que van a internas una vez conocidos los resultados, la última modificación de la carta orgánica del PJ contempla el ordenamiento de candidaturas bajo el sistema de mayorías y minorías. Si la lista por la minoría no alcanza el piso mínimo del 25% de los votos del distrito, se postulará la lista completa de la mayoría.

Si, en cambio más de una supera ese 25 por ciento, la colocación de los candidatos/as será en el siguiente orden: el primero y segundo puesto corresponderá al primer y segundo candidato/a de la lista mayoritaria; el tercero para el primero de la minoría; cuarto y quinto para el tercero y cuarto de la mayoría; y así sucesivamente en orden decreciente hasta la integración del total de la lista. Se respetará la paridad de género por binomios.

sede partido justicialista, fachada, edificio - 31130
Elecciones internas del PJ Mendoza en cinco departamentos

Elecciones internas del PJ Mendoza en cinco departamentos

Internas peronistas en cinco departamentos: los nombres de las listas

Además de las propuestas del oficialismo partidario (que se presenta como "Encuentro Peronista"), en cuatro de las cinco comunas disputará el armado de listas el espacio "Territoriales", que cuenta con el respaldo político de la CTA de los Trabajadores y el Movimiento Evita, dos sectores que quedaron afuera del reparto de candidaturas para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes de la lista de unidad.

En tanto que en Guaymallén y San Martín se postulan otras dos fuerzas territoriales que no lograron acordar con la conducción y prefirieron competir internamente. Ambas son lideradas por dos caras conocidas en sus comunas: por un lado, el actual concejal y exprecandidato a intendente José "Pepe" Pozzoli lidera "Guaymallén Futuro"; por el otro, el exparticipante del reality "La Voz" y también exprecandato a intendente Daniel Vilchez, quien va por "Soñemos San Martín".

Todos los precandidatos a concejales del peronismo de Mendoza en las internas del 10 de agosto

Capital

Frente Encuentro Peronista

  1. Gustavo Ernesto Caleu
  2. María Gabriela Blas
  3. Johana Hormilla
  4. Carlos Alberto Almenara
  5. Lorena Paula Alfaro
  6. Juan Reyes

Territoriales por Capital

  1. Maximiliano Xavier Miranda
  2. Juana Marta Suárez
  3. Damaris Naida Becerra
  4. Héctor Hugo Ceballos
  5. Mariana Emerita Santander
  6. Ignacio Miguel Medina

Las Heras

Frente Encuentro Peronista

  1. Raúl Adrián Ceverino
  2. Gisel Noemí Di Marco
  3. Esteban Benjamín Alaniz
  4. Yamila Alejandra Jelvez
  5. Ivanna Vanesa Sánchez
  6. José Francisco Santos

Territoriales por Las Heras

  1. Martín Daniel Rodríguez
  2. Valeria Alejandra Barrozo
  3. Martín Alberto Gómez
  4. Mariela Paula Magallanes
  5. Graciela Liliana Reichenbach
  6. Daniel Osvaldo Ávila

Guaymallén

Frente Encuentro Peronista

  1. Manuel Moreno Serrano
  2. Adriana Salcedo
  3. Ariel Chávez
  4. María Belén Navarro
  5. Viviana Orellano
  6. Marcelo Daniel Bugueño

Territoriales por Guaymallén

  1. Rafael Moyano
  2. Natali Ayelén Mantello
  3. Pablo Soloa
  4. Camila García Serrano
  5. Osvaldo Scatragli
  6. Verónica Quiroga

Guaymallén Futuro

  1. José Carlos Pozzoli
  2. Ana María Estela Giordanino
  3. Sergio Claudio Lucero
  4. Patricia Mónica Méndez
  5. Vicente Oscar Abbate
  6. Angélica Paola Barrios

San Martín

Frente Encuentro Peronista

  1. Alejandro Lorenzo Ravazzani
  2. Laura Beatriz Soto
  3. Emiliano Molina
  4. Evelin Beatriz Peralta
  5. Tomás Edgardo Sánchez
  6. Yamila Nahir Sánchez

Soñemos San Martín

  1. Jesús Daniel Vilchez
  2. Noelia Anabel Bravo
  3. María Alejandra Briones
  4. Roberto José Fernando Areas
  5. Mario David Gaibazzi
  6. Rosario del Valle Gil

Junín

Frente Encuentro Peronista

  1. Emiliano Jesús Vargas
  2. Milagros Alejandra Coria
  3. Gastón Ariel Vera
  4. Paola Natalia Ponce
  5. Ana María Díaz

Territoriales por Junín

  1. María Lourdes Griselda Sosa
  2. Hugo Alejandro Gómez
  3. Silvina Paola Núñez
  4. Santos Javier Aguilera
  5. María de Lourdes Azor
Temas
Seguí leyendo

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Elecciones en San Rafael: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado

Congreso: la agenda incómoda para Milei, el rol de los gobernadores y el dato que dio Cornejo

Por qué para Milei la suba del dólar no genera inflación y la emisión es la principal causa

La defensa de Cornejo al acuerdo con Milei y las críticas a Martín Lousteau

Elecciones 2025 en Guaymallén: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Cristina a Milei: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada"

LO QUE SE LEE AHORA
Se viene otra semana picante en Diputados, por lo que pueda ocurrir en comisiones
Lo que viene en el Parlamento

Congreso: la agenda incómoda para Milei, el rol de los gobernadores y el dato que dio Cornejo

Las Más Leídas

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Beatriz Carrique, referente del maxi básquet femenino, celebra el triunfo nacional con el equipo +65 y reivindica el rol de la mujer en el deporte.  
polideportivo

Beatriz Carrique: la mujer que convirtió al básquet en una bandera de lucha

La dirigencia radical volvió a reunirse en el espacio Arizu de Godoy Cruz
Elecciones 2025

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Amelia tenía diez meses de edad cuando murió en un choque
A dos meses y medio del trágico hecho

Emotivo homenaje a la beba que murió en un accidente en Tunuyán en el día que hubiese cumplido un año

Te Puede Interesar

La ciudadanía mendocina irá a las urnas el 26 de octubre
Elecciones 2025

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El encuentro de juicio por jurado se realizará en el Polo Judicial Penal de Mendoza. 
encuentro nacional

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado

Por Sitio Andino Policiales
El frente Fuerza Justicialista de Mendoza vota internas en cinco departamentos este domigo
Elecciones internas

El peronismo vota en cinco departamentos: listas y todo lo que hay que saber

Por Facundo La Rosa