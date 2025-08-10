El peronismo vota en cinco departamentos: candidatos, lugares de votación y lo que hay que saber

Pese a haber sellado la unidad tras varias semanas de intensas negociaciones —amenazas de ruptura de por medio—, el peronismo de Mendoza celebra este domingo internas abiertas para definir los candidatos/as a concejales en Capital, Las Heras, Junín, San Martín y Guaymallén para las elecciones legislativas del 26 de octubre .

Se trata de aquellas comunas donde no hubo acuerdo entre los distintos sectores y la propuesta oficialista (integrada por los bloques de los intendentes/ciurquismo y el camporismo/kirchnerismo) tendrá competencia. La comuna guaymallina es la única en la que se presentaron tres alternativas ; en el resto solo habrá contienda entre dos opciones.

Para el acto electoral partidario, que se desarrolla de 8 a 18 , fueron habilitadas 109 mesas, distribuidas en 31 establecimientos educativos de la Dirección General de Escuelas . El organismo conducido por Tadeo García Zalazar firmó un convenio con el Partido Justicialista para la apertura de los colegios , mediante el cual aportará el personal necesario para el funcionamiento (autoridad y celador) y el PJ se hará cargo de los gastos (pago de la jornada laboral del personal, e insumos para limpieza y desinfección). Para cubrir esas erogaciones (más las vinculadas a la seguridad), las listas participantes del acto electoral debieron desembolsar 3 millones de pesos cada una .

Ciudad de Mendoza

Instituto Nadino P-039

Escuela N° 1-042 "Arístides Villanueva"

Escuela N° 1-461 "Ricardo Rojas"

Escuela N° 1-256 "República de Chile"

Escuela N° 1-742 "Carlos Berdasco"

Guaymallén

Escuela N° 1-418 "Monseñor A. Verdaguer"

Escuela N° 1-551 "Ángel Vicente Peñaloza"

Escuela N° 1-694 "Bernardo Razquin"

Escuela N° 1-097 "Almafuerte"

Escuela N° 1-024 "Manuel Videla"

Escuela N° 1-514 "Bautista Grosso"

Escuela N° 4-025 "Los Corralitos"

Las Heras

Escuela N° 1-017 "Mariano Necochea"

Escuela N° 1-472 "Sargento Cabral"

Escuela N° 1-657 "India Magdalena"

Escuela N° 1-664 "Cruzada Libertadora"

Escuela N° 1-608 "Bernardo O'Higgins"

Escuela N° 1-173 "Provincia de San Juan"

Escuela N° 4-032 "Nuestra Señora de las Nieves"

San Martín

Escuela N° 4-134 "María Butera"

Escuela N° 1-462 "Marco Sastre"

Escuela N° 1-161 "Patria"

Escuela N° 1-163 "2 de Abril"

Escuela N° 1-048 "José Norberto Barraza"

Escuela N° 1-010 "Coronel Lorenzo Barcala"

Escuela N° 4-145 "Armando Figueroa"

Escuela N° 1-298 "José Hernández"

Junín

Escuela N° 1-002 "Manuel Blanco Encalada"

Escuela N° 1-663 "Docente Jubilados del Este"

Escuela N° 1-019 "Gervasio Posadas"

Escuela N° 1-176 "Alas Argentinas"

Cabe recordar que, al tratarse de una interna abierta, del proceso pueden participar afiliados del PJ e independientes, es decir, ciudadanos no afiliados a ningún partido.

Consultá el padrón para las elecciones internas del PJ Mendoza

Embed

Internas en el PJ: el nuevo nombre y cómo se definen los ganadores

Si bien el frente peronista en Mendoza se había registrado originalmente bajo la designación "Fuerza Patria", la misma que utilizará el movimiento en los comicios bonaerenses y las legislativas nacionales, finalmente el PJ local se presentó ante la junta electoral como "Fuerza Justicialista Mendoza", que es el sello que figurará en la boleta de octubre. Sin embargo, hoy no tendrá su debut como tal en las internas, ya que por tiempos organizativos quedó el "nombre viejo".

En cuanto a cómo se compondrá la lista definitiva de concejales en los departamentos que van a internas una vez conocidos los resultados, la última modificación de la carta orgánica del PJ contempla el ordenamiento de candidaturas bajo el sistema de mayorías y minorías. Si la lista por la minoría no alcanza el piso mínimo del 25% de los votos del distrito, se postulará la lista completa de la mayoría.

Si, en cambio más de una supera ese 25 por ciento, la colocación de los candidatos/as será en el siguiente orden: el primero y segundo puesto corresponderá al primer y segundo candidato/a de la lista mayoritaria; el tercero para el primero de la minoría; cuarto y quinto para el tercero y cuarto de la mayoría; y así sucesivamente en orden decreciente hasta la integración del total de la lista. Se respetará la paridad de género por binomios.

sede partido justicialista, fachada, edificio - 31130 Elecciones internas del PJ Mendoza en cinco departamentos Foto: archivo Sitio Andino

Internas peronistas en cinco departamentos: los nombres de las listas

Además de las propuestas del oficialismo partidario (que se presenta como "Encuentro Peronista"), en cuatro de las cinco comunas disputará el armado de listas el espacio "Territoriales", que cuenta con el respaldo político de la CTA de los Trabajadores y el Movimiento Evita, dos sectores que quedaron afuera del reparto de candidaturas para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes de la lista de unidad.

En tanto que en Guaymallén y San Martín se postulan otras dos fuerzas territoriales que no lograron acordar con la conducción y prefirieron competir internamente. Ambas son lideradas por dos caras conocidas en sus comunas: por un lado, el actual concejal y exprecandidato a intendente José "Pepe" Pozzoli lidera "Guaymallén Futuro"; por el otro, el exparticipante del reality "La Voz" y también exprecandato a intendente Daniel Vilchez, quien va por "Soñemos San Martín".

Todos los precandidatos a concejales del peronismo de Mendoza en las internas del 10 de agosto

Capital

Frente Encuentro Peronista

Gustavo Ernesto Caleu María Gabriela Blas Johana Hormilla Carlos Alberto Almenara Lorena Paula Alfaro Juan Reyes

Territoriales por Capital

Maximiliano Xavier Miranda Juana Marta Suárez Damaris Naida Becerra Héctor Hugo Ceballos Mariana Emerita Santander Ignacio Miguel Medina

Las Heras

Frente Encuentro Peronista

Raúl Adrián Ceverino Gisel Noemí Di Marco Esteban Benjamín Alaniz Yamila Alejandra Jelvez Ivanna Vanesa Sánchez José Francisco Santos

Territoriales por Las Heras

Martín Daniel Rodríguez Valeria Alejandra Barrozo Martín Alberto Gómez Mariela Paula Magallanes Graciela Liliana Reichenbach Daniel Osvaldo Ávila

Guaymallén

Frente Encuentro Peronista

Manuel Moreno Serrano Adriana Salcedo Ariel Chávez María Belén Navarro Viviana Orellano Marcelo Daniel Bugueño

Territoriales por Guaymallén

Rafael Moyano Natali Ayelén Mantello Pablo Soloa Camila García Serrano Osvaldo Scatragli Verónica Quiroga

Guaymallén Futuro

José Carlos Pozzoli Ana María Estela Giordanino Sergio Claudio Lucero Patricia Mónica Méndez Vicente Oscar Abbate Angélica Paola Barrios

San Martín

Frente Encuentro Peronista

Alejandro Lorenzo Ravazzani Laura Beatriz Soto Emiliano Molina Evelin Beatriz Peralta Tomás Edgardo Sánchez Yamila Nahir Sánchez

Soñemos San Martín

Jesús Daniel Vilchez Noelia Anabel Bravo María Alejandra Briones Roberto José Fernando Areas Mario David Gaibazzi Rosario del Valle Gil

Junín

Frente Encuentro Peronista

Emiliano Jesús Vargas Milagros Alejandra Coria Gastón Ariel Vera Paola Natalia Ponce Ana María Díaz

Territoriales por Junín