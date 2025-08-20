ENERGÍA Y AMBIENTE

Jimena Latorre abrió la Argentina Energy Week y confirmó una cumbre minera y financiera en Mendoza

Jimena Latorre anunció que Mendoza será sede de una cumbre de minería y finanzas durante la apertura de la Argentina Energy Week en Buenos Aires. Los detalles.

Por Sitio Andino Política

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, anunció que Mendoza será sede del Latin America Financial Day el próximo 14 de noviembre. El evento se realizará tras la Argentina & LATAM Lithium Summit 2025, y fue presentado durante la apertura de la Argentina Energy Week Summit & Exhibition en la Ciudad de Buenos Aires.

La cumbre se enfocará en los desafíos financieros ligados a los minerales críticos en la región, con un especial enfoque en Argentina. Mendoza buscará posicionarse como un hub financiero clave para el desarrollo minero, con la participación confirmada de la Toronto Stock Exchange (TSX), una de las bolsas más relevantes del mundo en el sector minero.

Durante la apertura del evento, que reúne a más de 200 líderes del sector energético de América Latina y el mundo, se destacó el rol estratégico de la provincia como destino para el financiamiento de proyectos de exploración, desarrollo y expansión minera.

Desarrollo minero en la región andina

“El objetivo es capitalizar el gran interés internacional por el desarrollo de la minería en la región andina, entendiendo que el financiamiento será un componente clave para garantizar su crecimiento ordenado”, afirmó.

Latorre destacó que todas las acciones y la planificación a largo plazo tienen por objetivo lograr “una transición energética realista”, capaz de aprovechar los recursos actuales al mismo tiempo que planifica de manera estratégica la matriz del futuro. “Se trata de pensar en el aprovechamiento inteligente de los recursos para asegurar su disponibilidad a las próximas generaciones”, señaló.

image
Jimena Latorre destacó el potencial mendocino en Vaca Muerta

Recordó que Mendoza fue históricamente una provincia petrolera, ubicada entre las tres primeras productoras del país. Sin embargo, advirtió que el declino en la producción de hidrocarburos convencionales responde a décadas de falta de exploración y a un contexto nacional de mayor competitividad en el desarrollo del shale.

Frente a ello, explicó que la provincia impulsa políticas de eficiencia y recuperación terciaria en campos maduros, acompañadas de inversiones tecnológicas que aseguran la continuidad de la industria y el abastecimiento de la refinería de YPF, la segunda más grande de Argentina.

La importancia de Vaca Muerta

En paralelo, destacó el potencial mendocino en el Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta, donde el 30% de la formación se encuentra en territorio provincial, y donde YPF finalizó un proceso de fracturas hidráulicas en dos pozos en Malargüe con inversiones de USD 17 millones y más exploraciones comprometidas por un monto de USD 30 millones, además del ingreso de la UTE Quintana–TSB para nuevas inversiones.

Minería moderna y referente energético nacional

La ministra advirtió que el principal desafío para consolidar la transición es la infraestructura eléctrica y de transporte, tras décadas de desinversión. Por ello, Mendoza financia actualmente la construcción de cuatro nuevas líneas de transmisión que permitirán conectar parques renovables y aumentar la capacidad de generación.

Asimismo, detalló que la provincia ofrece incentivos fiscales específicos para energías renovables, como la exención de Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos, además de regímenes diferenciados para la producción industrial.

image
Mendoza busca integrar competitividad, sostenibilidad y consenso social.

Con esta estrategia, Mendoza busca integrar competitividad, sostenibilidad y consenso social. “Nuestra visión es que en los próximos 50 años la provincia avance a paso firme, con seguridad energética para los mendocinos y con la capacidad de atraer inversiones que consoliden a Mendoza como un polo de minería moderna y como un referente energético nacional”, concluyó Latorre.

Mesa redonda de Gobierno

Luego de abrir las jornadas, la ministra participó en la Mesa Redonda “Gobierno: Visión 2030 – El futuro energético de Argentina”, junto con Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, y Matías Toso, secretario de Energía y Minería de La Pampa.

En este espacio se discutieron planes y visiones a futuro para la transición energética del país, abordando temas como la incorporación de nuevas tecnologías, la diversificación de la matriz energética, la cooperación interjurisdiccional y los mecanismos para atraer inversiones sostenibles que permitan avanzar hacia un modelo más competitivo y respetuoso con el ambiente.

La 2nd Argentina Energy Week Summit & Exhibition reúne durante tres jornadas a funcionarios del gobierno argentino, inversores, productores de energía y desarrolladores de proyectos renovables, con el objetivo de conectar al país con socios estratégicos internacionales y mostrar las oportunidades de inversión que ya están disponibles en energía limpia y sostenible.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

