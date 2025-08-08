Jimena Latorre: "La coordinación y la integración son claves para la sostenibilidad"

En la jornada de clausura, moderada por Julián Costábile (SMS Latinoamérica), participaron como panelistas, junto a Latorre, Gustavo Pérez Berlanga (Grupo Restaurantero Gigante, México), Gonzalo Pascual Merlo (BYMA) y Betina Azugna (Grupo Sancor Seguros). También expusieron Raymond Schefer (ADEN), Fernando Polack (A la Mesa), Susana Balbo y Ana Lovaglio Balbo (Susana Balbo Wines, Osadía de Crear) y Alfredo Zolezzi (Plasma Waters).

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre formó parte de la conferencia de cierre del Foro Valos

Sostenibilidad y políticas coordinadas desde el Estado

En su intervención, Latorre sostuvo que la sostenibilidad solo es posible con políticas coordinadas e integradas entre el Estado y el sector privado. “El rol del Estado es crear, formar y planificar políticas públicas para que los privados puedan hacer lo suyo y todos podamos aportar de manera coordinada”, afirmó.

Sostenibilidad con visión de largo plazo



En el cierre del Foro Valos 2025 compartí cómo, desde un Ministerio que integra minería, energía y ambiente, trabajamos con foco en la sostenibilidad integrando sus cuatro ejes: económico, social, ambiental y gobernanza. pic.twitter.com/sZd2dhBkyC — Jimena Latorre (@JimehLatorre) August 8, 2025

La ministra remarcó que su cartera, al reunir minería, energía y ambiente, busca que el ambiente sea un actor activo y transversal al desarrollo económico, no un mero sancionador.

Latorre explicó que la sostenibilidad se basa en tres pilares: economía, sociedad y ambiente, a los que su ministerio suma un cuarto: la gobernanza, como herramienta de integración.

jimena latorre, sostenibilidad, foro valos Latorre explicó que la sostenibilidad se basa en tres pilares: economía, sociedad y ambiente Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Advirtió que la estructura interna del Estado debe “predicar con el ejemplo” y no trabajar en “compartimentos estancos”. Además, señaló la necesidad de articular con organismos públicos y privados para impulsar a pequeños proveedores, junto con la Agencia de Innovación y Desarrollo y entidades financieras.

Medición y registro de emisiones

La funcionaria destacó la importancia de estandarizar la medición y certificación de emisiones, de manera que tanto pequeñas como grandes empresas puedan categorizarse y fijar metas.

En ese sentido, Mendoza creó el Registro Provincial de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que permite cuantificar, reportar y gestionar emisiones, alineado con el Acuerdo de París y la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

Para Latorre, la sostenibilidad implica planificar con horizontes extensos, especialmente en sectores como la minería y la energía, que demandan grandes inversiones y plazos prolongados. “Ese es, en definitiva, nuestro abordaje y hacia donde planificamos el rol del sector público”, concluyó.