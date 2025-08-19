En Buenos Aires, Jimena Latorre presentó la estrategia mendocina para impulsar la minería

Este martes se realizó la charla “Mining insights: Mendoza y el camino hacia una minería sostenible y moderna” , organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). Allí disertó la ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre , sobre la estrategia de minería sostenible de la provincia de Mendoza .

La ministra destacó el modelo mendocino para el desarrollo de una minería moderna, competitiva y con legitimidad social , basada en la transparencia , la planificación a largo plazo y la participación ciudadana . Según Latorre, se trata de una política de Estado que involucra al sector público, privado, a la academia y a la sociedad civil.

La funcionaria estuvo acompañada por el director financiero de Impulsa Mendoza , Sebastián Piña, y el gerente de la Fundación Plan Pilares , Gustavo Rivarola. “Este panel tripartito refleja exactamente lo que buscamos en Mendoza: mostrar que la política minera no es sólo una iniciativa de gobierno, sino también un camino consensuado”, dijo Latorre.

La ministra dijo que la visión del gobierno provincial apunta a un trabajo a largo plazo de 30 o 50 años. "Pensamos en qué matriz productiva y económica soñamos para Mendoza y cómo la minería puede aportar al desarrollo provincial", expresó.

A su vez, hizo referencia la audiencia pública por el proyecto PSJ Cobre Mendocino y a la iniciativa Malargüe Distrito Minero Occidental donde hay 150 proyectos con potencial de exploración, de los cuales 38 tienen aprobación legal para avanzar y 27 están en trámite.

Latorre resaltó la importancia de las inversiones en infraestructura energética y vial como condición indispensable para el crecimiento de la industria. Actualmente, Mendoza impulsa la construcción de líneas eléctricas estratégicas, entre ellas la del Cortaderal para conectar el Malargüe Distrito Minero Occidental y Potasio Río Colorado, así como proyectos conjuntos con Glencore para nuevas líneas de alta tensión. A esto se suman casi 400 kilómetros de caminos productivos nuevos y en reparación en el sur provincial.

El rol del Plan Pilares en la minería mendocina

Rivarola explicó que el Plan Pilares es parte de una hoja de ruta para impulsar una minería sostenible que aborda ejes como el potencial geológico, la articulación productiva, la infraestructura, el vínculo con las comunidades y la protección ambiental. Además, señaló que el plan fue elaborado con la participación del Consejo Empresario Mendocino, la Universidad Nacional de Cuyo, Impulsa Mendoza y empresas privadas, con el acompañamiento de la consultora internacional Karungen.

Por su parte, Piña dijo que “la minería es un negocio sofisticado que requiere financiamiento sólido y mercados de capitales dinámicos”. Según expresó, Mendoza tiene condiciones legales, técnicas y de gestión para convertirse en un hub financiero minero regional.

“Sin mercado de capitales no hay exploración y sin exploración no hay minería ni desarrollo sostenible. Mendoza puede liderar ese proceso”, afirmó el director financiero de Impulsa Mendoza.

Latorre resaltó que Mendoza propone "un modelo que ofrece seguridad y previsibilidad a las inversiones" y es "un lugar confiable para el desarrollo de una minería moderna y sostenible".