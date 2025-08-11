Minería

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor

Los inscriptos en el debate pudieron manifestarse sobre la minería y ahora restará que los legisladores expresen su postura sobre PSJ Cobre Mendocino.

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor

Gobierno de Mendoza

"Mi voto es positivo, vengo a acompañar este proyecto. Hay una realidad que tenemos todos los que conocemos Uspallata, es un pueblo que está estancado hace años, no hay oportunidades y los jóvenes se tienen que ir", expresó Javier Aguas.

Lee además
Se lleva a cabo la décima jornada de audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino: de modo virtual video
consulta popular

Se lleva a cabo la décima jornada de audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino
El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con opiniones sobre el impacto en Mendoza video
Audiencia pública

El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con múltiples opiniones sobre el impacto en Mendoza

Además, el orador agregó: "Reconozco algunos argumentos y las preocupaciones de algunos por el medioambiente, pero los que estamos a favor de la minería, no estamos en contra del medioambiente, creemos que las dos cosas pueden ir de la mano. Hay ejemplos donde conviven, como en Australia o Canadá".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/1955000069058597240&partner=&hide_thread=false

A favor de PSJ Cobre Mendocino, pero con controles ambientales

La mayoría de los oradores que se manifestó a favor del proyecto minero, manifestó la necesidad de que se cumpla con los controles ambientales que aseguren la calidad del agua y el cuidado del lugar.

"La gente que no confía en los controles que puede ejercer la Dirección de Minería, va a tener a sus familiares o vecinos trabajando en el proyecto, y van a controlar día a día, van a ser sus ojos, por lo que les podrán preguntar si se está controlando. Algunas personas están en contra porque tienen falta de información y porque hay oportunistas", indicó Aguas.

Por su parte, otro orador de este lunes, el enólogo Guillermo Fuentes, manifestó: "Quiero expresarme a favor de la minería. Soy nieto e hijo de gente que ha estado vinculada siempre a la vitivinicultura, y soy consciente de que puede convivir la vitivinicultura, el agro y la minería. Expreso mi total convencimiento a favor de la minería y del proyecto San Jorge".

Muchos expositores expresaron la necesidad de que la provincia amplíe su matriz productiva. "Creo que este proyecto y ojalá a futuro otros más, pueden ampliar la estructura de Mendoza, permitir el desarrollo económico, principalmente en zonas como Uspallata, generar trabajo y permitir el desarrollo de otras industrias como la siderúrgica, metalmecánica, servicios, empresas de seguros. El desarrollo en la industria minera es sumamente exponencial", indicó el contador Maximiliano Michieli.

audiencia pública, psj cobre mendocino
La audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino se desarrolló de forma presencial y virtual.

La audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino se desarrolló de forma presencial y virtual.

En la última jornada de debate, también participó la presidenta de la fundación Mujeres que Inspiran, Julia Echegaray. "Somos parte de esta audiencia para sumarnos a las voces a favor de una minería sustentable, como oportunidad de crecimiento económico para la provincia y especialmente para las comunidades donde se desarrollará", dijo.

A su vez, comentó: "La minería genera un triple impacto en la comunidad, cuando tiene en cuenta la incorporación de proveedores de la localidad a la cadena de valor minera. Es por ello que, ante el inminente motor de desarrollo que vendrá de la mano de una minería sustentable en Uspallata con PSJ Cobre Mendocino, nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Energía y Ambiente para sumar esfuerzos y contribuir a generar la formalización y certificaciones de emprendimiento locales que aspiren a ser un eslabón en este proceso productivo".

Los pasos que siguen en el camino de PSJ Cobre Mendocino

Una vez terminada la audiencia pública, la autoridad ambiental minera, es decir la Dirección de Minería de Mendoza, debe aprobar o descartar el proyecto. De obtener la autorización, deberá pasar por la Legislatura para lograr la ratificación que exige la Ley N°7.722.

"Si los legisladores lo aprueban, recién ahí empezaría a correr el plazo para que la empresa comience su proceso de infill, que es una etapa donde tiene que hacer perforaciones de entre 10.000 y 15.000 metros para establecer la factibilidad, y posiblemente se presente ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Doce meses después de la aprobación de la Legislatura, iniciaría la construcción, que duraría aproximadamente 24 meses", explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Si la empresa logra todas las aprobaciones correspondientes en base a las legislaciones provinciales y nacionales, en tres años podría empezar a extraer el cobre mendocino.

Audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino

Embed - Audiencia publica PROYECTO DENOMINADO “PSJ COBRE MENDOCINO” - MODALIDAD VIRTUAL - DÍA 4

Temas
Seguí leyendo

Comenzó la etapa virtual de la audiencia de PSJ Cobre Mendocino con un amplio respaldo ciudadano

Marita Ahumada en Aconcagua Radio: lo que dejó la audiencia pública por el proyecto PSJ Cobre Mendocino

Con 70% de apoyo, concluyó la etapa presencial de la audiencia de PSJ Cobre Mendocino

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la última jornada presencial de la Audiencia Pública

Vecinos y referentes suman voces al debate por PSJ Cobre Mendocino

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la quinta jornada de la Audiencia Pública

Sigue el debate por PSJ Cobre Mendocino con el apoyo de distintos sectores

Continúa la Audiencia Pública por PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata: cuarta jornada

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

El accidente vial ocurrió en la transitada esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit. 
Un herido

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Te Puede Interesar

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor video
Minería

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor

Por Sitio Andino Economía
Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo

Por Sitio Andino Sociedad
Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?
Aumentos

Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?

Por Marcelo López Álvarez