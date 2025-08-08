Comenzó la etapa virtual de la audiencia de PSJ Cobre Mendocino con un amplio respaldo ciudadano

Luego de seis días de audiencia pública presencial, comenzó la etapa virtual en la que los ciudadanos inscriptos podrán dar su postura sobre el proyecto PSJ Cobre Mendocino , con jornadas desde las 9:00 horas hasta cubrir todos los turnos. El proyecto recibió más del 70% de respaldo y el debate por la minería continuará este sábado, vía Zoom.

En el primer día de virtualidad , el respaldo al proyecto predominó por más de un 70% , aunque se mantuvieron algunas objeciones vinculadas al ambiente y al agua , con críticas a la actividad minera incluso bajo el marco regulatorio de la Ley 7722 .

Entre los expositores estuvo el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a las Industrias de la Universidad Nacional de Cuyo , Augusto Roggero , quien destacó “ el rol estratégico de la universidad en la ciencia y, como institución pública, en el análisis que busca transformar la matriz productiva de la provincia”.

Señaló que la participación académica en el proceso “no fue ni será nunca un mero trámite, sino un ejercicio de colaboración crítica”, y resaltó que “la minería moderna plantea desafíos, pero también diversificación y empleo calificado, así como aporte a la transición energética”.

El secretario Legislativo de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, Lucas Adrián Faure, se refirió a los incentivos actuales para la explotación minera en la provincia: “Antes, el incentivo era uno solo, tajante para todos y había un estancamiento administrativo en la dirección que no funcionaba y supuestamente no existía la licencia social. Queremos una minería, queremos explotar esta actividad con controles y con el menor impacto ambiental posible. Entonces, los incentivos son dos: controlar el impacto ambiental y promover la inversión económica.”

Por su parte, Yamel Jainen Ases, senadora, profesora, politóloga y administradora pública, destacó la importancia de los marcos regulatorios: “La minería sostenible se desarrolla cuando se desarrolla bajo estándares estrictos y el cumplimiento de leyes fundamentales en Mendoza como la Nº7722 y la Nº5961, son una herramienta clave para ese objetivo.

Y agregó: "Mendoza ha sido pionera en el país para establecer un marco normativo riguroso y transparente. Estamos construyendo una minería distinta: sostenible, transparente, con procedimientos estrictos, participación activa y garantías reales.”

El ingeniero industrial Eugenio Sebastián Oliveri enfatizó la necesidad de un equilibrio entre desarrollo y cuidado ambiental: “El PSJ Cobre Mendocino es una actividad concreta para Mendoza. El rol de los ciudadanos comprometidos es buscar puentes y no cerrar caminos. Estoy convencido de que con la tecnología disponible, con una legislación exigente como la nuestra y con una participación ciudadana activa, se puede hacer minería sin contaminar, sin afectar la vida y generando beneficios reales. No es un proyecto improvisado, debe ser monitoreado, auditado y exigido.”

Cómo siguen las audiencias del debate por la minería en Mendoza

Con un amplio respaldo ciudadano y la participación de referentes académicos, legislativos y técnicos, el debate en torno al PSJ Cobre Mendocino avanza en un marco de pluralidad y control público. Las audiencias virtuales continuarán este fin de semana, ofreciendo a más inscriptos la oportunidad de expresar su postura sobre el desarrollo de la minería en Mendoza bajo los marcos regulatorios vigentes.