Jerónimo Shantal sobre la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino: "Nos llena de orgullo que la gente se interese por la minería"

En la primera jornada de debate público no hubo posiciones en contra . Durante la semana sí hubo denuncias por hechos vandálicos en las líneas eléctricas para frustrar el evento, como también existió miedo por parte de los expositores que se sentían amenazados por sectores que no apoyan la actividad minera .

Latorre hizo referencia a las manifestaciones en contra del proyecto minero y declaró: "Estamos en un tiempo en el que es bueno bajar barreras y tener una escucha activa, que no significa resignar ideologías ni posturas, sino poder encontrar puntos de acuerdo. No hay una rivalización en cuanto al ambiente. Soy la primera convencida de que no hay ningún tipo de industria, ni las extractivas ni las no extractivas, que puedan desarrollarse fuera del marco de la protección y la preservación del ambiente".

Cuáles son los pasos que siguen después de la audiencia pública

Shantal explicó cuáles son los pasos que exigen las leyes mendocinas para que finalmente PSJ Cobre Mendocino logre la habilitación para comenzar la construcción de mina que puede demorar hasta un año, para posteriormente comenzar la explotación del mineral.

"En el caso de que nosotros, como autoridad ambiental minera, aprobemos el proyecto, el proceso no finaliza porque continúa después con la ratificación legislativa, que exige la Ley N° 7.722. Tiene que ir a la Legislatura para que ambas Cámaras lo traten", indicó.

Además, agregó: "Si los legisladores lo aprueban, recién ahí empezaría a correr el plazo para que la empresa comience su proceso de infill, que es una etapa donde tiene que hacer perforaciones de entre 10.000 y 15.000 metros para establecer la factibilidad, y posiblemente se presente ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Doce meses después de la aprobación de la Legislatura, iniciaría la construcción, que duraría aproximadamente 24 meses".

Sobre la llegada del proyecto a la Legislatura, Casado comentó: "Creo que va a depender mucho también de lo que suceda en estos días, pero creo que hay una gran oportunidad de que se apruebe este proyecto en ambas cámaras".

Es decir que, si la empresa logra todas las aprobaciones correspondientes, en tres años podría empezar a extraer el cobre mendocino. Si bien parece un periodo largo, es relativamente corto para los plazos que maneja la industria minera.

El mensaje para los jóvenes que apuestan por la minería

Shantal envío un mensaje para aquellos jóvenes que ya se capacitan en busca de una oportunidad laboral. "Esta industria está creciendo muchísimo, lo estamos viendo en todas las provincias cordilleranas y en Chile. Tenemos excelentes profesionales, pero que se nos estaban yendo a otros países a trabajar en minería", expresó.

Además, agregó: "Les decimos que estudien las carreras técnicas, que necesitamos muchos técnicos y que tenemos las mejores universidades en Mendoza. El futuro que pueden generar otros proyectos mineros, como los de Malargüe, es muy prometedor".