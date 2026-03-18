PSJ Cobre Mendocino inicia trabajos en Uspallata y da un paso clave hacia su construcción

El proyecto PSJ Cobre Mendocino comenzó una nueva fase de estudios en Uspallata con el inicio de una campaña de perforaciones “in-fill” , una instancia clave dentro del proceso previo a la eventual construcción de la mina. De qué se trata.

Según informó la empresa, las tareas apuntan a actualizar y precisar la información geológica del yacimiento, incorporando nuevos datos que permitan avanzar en el diseño final del proyecto bajo estándares internacionales.

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Se trata de un paso técnico habitual en el desarrollo minero , que no implica el inicio inmediato de la construcción, sino la profundización de estudios necesarios para definir con mayor precisión las características del depósito.

El avance de estos estudios será determinante para definir los próximos pasos del proyecto , en un contexto donde la minería vuelve a posicionarse como uno de los ejes del desarrollo productivo que busca impulsar Mendoza.

Qué trabajos se realizarán y cuánto durarán

La campaña contempla la ejecución de 28 perforaciones, con un total estimado de 12.000 metros de sondeos. La duración se extenderá entre tres y cinco meses, dependiendo de factores como el clima y las condiciones del terreno.

Los trabajos estarán a cargo de ConoSur Drilling S.A., una empresa especializada en perforación minera, que utilizará equipos de perforación diamantina instalados en plataformas temporales.

Este tipo de técnica permite extraer muestras cilíndricas de roca, conocidas como testigos, que luego son analizadas en laboratorio para determinar la composición mineral, la estructura geológica y otros parámetros clave para la ingeniería del proyecto.

Empleo local: fuerte participación mendocina

Durante la campaña se prevé la participación de entre 30 y 40 trabajadores en campo, incluyendo perforistas, geólogos, técnicos en seguridad, personal médico y de logística.

Uno de los puntos destacados es que cerca del 90% del personal será de Mendoza, con prioridad para habitantes de Uspallata, especialmente en tareas operativas y de apoyo técnico.

Desde la empresa remarcaron que esta política forma parte de una estrategia de desarrollo local que busca fortalecer el empleo y la cadena de proveedores en la provincia.

Un paso más en el camino hacia la construcción

La campaña de perforaciones forma parte de los estudios técnicos necesarios para cumplir con los requisitos exigidos antes de avanzar hacia la etapa de construcción y operación del proyecto.

En este sentido, la compañía señaló que el desarrollo de PSJ Cobre Mendocino se proyecta bajo estándares internacionales de sostenibilidad, con foco en la gestión eficiente del agua, el monitoreo ambiental permanente y la articulación con las comunidades locales.

Además, se mantienen abiertos canales de consulta para vecinos, instituciones y organizaciones interesadas, a través del sitio web oficial del proyecto, donde también se difunden oportunidades de capacitación y registro de proveedores.

El Gobierno celebra la generación de empleo

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró esta instancia del proyecto. "En un contexto donde el empleo privado está golpeado, PSJ Cobre Mendocino producirá cerca de 40 puestos de trabajo, en una etapa incipiente del proyecto", publicó a través de redes sociales.