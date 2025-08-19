Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

La familia de Eduardo Acosta denunció en Tunuyán a Génesis Sandoval, reina de la Tonada y precandidata del PRO, por un video donde habló de su muerte.

Foto: Instagram @genesisandoval
 Por Carla Canizzaro

La familia de Eduardo Acosta (61), fallecido en Tunuyán, presentó una querella por calumnias e injurias contra Génesis Sandoval, reina nacional de la Tonada 2024 y precandidata del PRO para las elecciones de octubre (finalmente se bajó de la contienda). También fue denunciada su madre, Sandra Cáceres, por la difusión de un video polémico.

El motivo de la acción judicial es la difusión en redes sociales de un video publicado por Sandoval, en el que aseguró que Acosta había muerto en situación de calle y como consecuencia del frío extremo que afectó a Mendoza a fines de julio.

La denuncia por calumnias e injurias en Tunuyán

El abogado querellante Lucio Chavez aseguró a Sitio Andino que las afirmaciones de la reina 2024 del Festival Nacional de la Tonada son falsas, ya que el informe preliminar del cuerpo médico forense señaló que la víctima murió de un infarto y descartaron la causa de hipotermia. Además, los dichos de la joven dañaron el honor de la familia.

"Por hipotermia no fue, porque él sale a las 19 horas de la casa de sus hijos porque ese día habían festejado su cumpleaños número 61 y a las dos horas fallece. Es decir que los horarios no coinciden para que Acosta se congele y muera de hiportermia", afirmó Chavez.

Se utilizó la muerte de una persona con otra finalidad. Eso marca un límite ético y humano Se utilizó la muerte de una persona con otra finalidad. Eso marca un límite ético y humano

El letrado recalcó que el informe preliminar del médico forense descartó la hipotermia como causa de muerte. “El acta de defunción habla de causa indeterminada, pero ya se descartó que haya sido por frío. Todo indica que se trató de un infarto. Decir lo contrario es imputar falsamente a la familia haberlo abandonado”, subrayó.

El pedido de la familia Acosta a Génesis Sandoval

Por otra parte, Lucio Chavez explicó que la presentación busca que Sandoval y su madre se retracten públicamente y retiren el video de circulación. “Lo que se pretende es que bajen el material y que realicen un pedido de disculpas, porque los hijos y nietos de Acosta se sienten profundamente agraviados”, afirmó.

En declaraciones a este medio, Chávez detalló: “Nosotros hemos hecho una presentación de una querella por calumnias e injurias contra Génesis Sandoval y su madre, en representación de los hijos y de los nietos de Eduardo Acosta. Se solicitará una audiencia de conciliación, y si ellas no se retractan, el proceso seguirá adelante hasta una eventual condena”.

En este sentido, el abogado explicó que los familiares de Acosta trataron de comunicarse con la joven para que elimine el video, a lo cual ella nunca respondió. "Ellos estaban sufriendo el duelo y encima tuvieron que soportar que en las redes empezaran a opinar acerca de algo que nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vida ajena y menos en una situación de fallecimiento".

El video generó miles de visualizaciones y repercusiones, por eso "la familia quiere un pedido de disculpas, no están haciendo un requerimiento de una indemnización económica ni mucho menos. Quieren que se baje el video", destacó Chavez.

Además, consideró que la publicación tuvo un trasfondo político: “Se utilizó la muerte de una persona con otra finalidad. Eso marca un límite ético y humano”. En ese sentido, los adversarios políticos de Génesis Sandoval aseguran que bajó su candidatura a raíz de esta denuncia y no por formar parte de un espacio político donde, según denunció, "nos quisieron imponer candidatos kirchneristas".

Qué puede resolver la Justicia

La causa quedó radicada en la Justicia de Tunuyán. De acuerdo con lo previsto en los artículos 109 y 110 del Código Penal, el delito de calumnias e injurias prevé multas económicas y genera antecedentes penales.

En los próximos días, el tribunal deberá definir la fecha de la audiencia de conciliación, donde se buscará que Sandoval y Cáceres se retracten y realicen un pedido de disculpas públicas. De no concretarse, el proceso continuará hacia un juicio.

El descargo de Génesis Sandoval

La dirigente se presentó en sede judicial el lunes y en primera instancia fue informada sobre la inexistencia de una denuncia o querella en su contra. Horas más tarde, se le notificó sobre la apertura de una querella en el Polo Judicial de Mendoza.

Embed - Génesis Sandoval on Instagram: " La verdad sobre la “querella” en mi contra El jueves pasado, medios provinciales y regionales anunciaron que yo estaba denunciada penalmente. Me presenté en el Juzgado de Tunuyán con una escribana para constatar lo sucedido: no existía ninguna denuncia ni querella. Mi abogado revisó el Polo Judicial de Mendoza: mi historial estaba limpio. Y recién HOY, una semana después y tras exponerlo públicamente, aparece la solicitud de cargar una querella. Esto no es justicia. Es una operación mediática pautada para ensuciar mi nombre. Y eso no lo voy a permitir. Seguiré peleando por la verdad, con pruebas y educación, como siempre."

"Esto no es justicia. Es una operación mediática pautada para ensuciar mi nombre. Y eso no lo voy a permitir", denunció Sandoval.

Desde la Justicia señalaron a este medio que no había sido notificada debido a que el paso previo es la citación a una audiencia de conciliación, que "lleva su tiempo", pero el escrito figura como presentado "y la Justicia debe incorporarlo al sistema".

