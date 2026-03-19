Así es la nueva rotonda de Tunuyán que cambia el tránsito en un cruce crítico de la Ruta 40

Se habilitó hoy el ordenador vial de la Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial 90 – Calle Melchor Villanueva, en Tunuyán.

La nueva rotonda de ingreso a la ciudad de Tunuyán que permitirá ordenar el tránsito en uno de los puntos más sensibles del departamento, donde confluyen la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 90 (Melchor Villanueva), fue inaugurada este jueves.

Así, quedó habilitado el ordenador vial ubicado en RN 40 y el desvío de carga pesada de la RP 90 , clave para ordenar el tránsito y reducir siniestros en puntos de alta circulación. Permite mejorar la distribución vehicular y generará una transición segura entre rutas y accesos urbanos.

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La obra demandó una inversión cercana a los $1.200 millones. El nuevo diseño permitirá que los camiones que circulan por Melchor Villanueva puedan incorporarse a la RN 40 con mayor seguridad , especialmente en los giros hacia la izquierda, una maniobra que hasta ahora generaba riesgos y demoras.

La obra busca reducir los accidentes de tránsito, mejorar el paso del transporte de carga pesada que se desvía por la RP 90.

En el lugar funcionaba un triángulo vial que resultaba insuficiente para el volumen de tránsito actual, especialmente para el transporte de cargas.

Con la rotonda, se busca evitar bloqueos y reducir la posibilidad de siniestros en esa intersección estratégica.

La obra fue financiada por el Gobierno de Mendoza mediante un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que aportó y aprobó el proyecto definitivo, ya que la intervención abarca tanto la RP 90 como la RN 40.

obra pública, inversión, vialidad En cuanto al ordenador vial de Tunuyán, su ejecución tendrá un costo de $1.197 millones Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Menos camiones en el centro de Tunuyán

Uno de los principales es consolidar el desvío de carga pesada por la RP 90, evitando que los camiones atraviesen el microcentro de Tunuyán.

inauguración ordenador vial de la Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial 90 El intercambiador mejorará la seguridad vial y agilizará el tránsito de carga pesada.

De esta manera, el transporte podrá rodear la ciudad para reincorporarse a la Ruta Nacional 40 algunos kilómetros más adelante, ya sea para continuar hacia el sur o conectar con otras rutas hacia el oeste.

Además, la nueva traza facilitará la vinculación con la Ruta Provincial 92, mejorando la conectividad con la zona vitivinícola del oeste departamental.