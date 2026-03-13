Tunuyán invita a participar de "Mujeres con Propósito" con actividades y un concurso para reconocer referentes

Mujeres con propósito, actividades en Tunuyán.

La otra parte de la propuesta invita a vecinos y vecinas del departamento a postular a mujeres referentes en distintos ámbitos de la vida social, cultural, deportiva, educativa, productiva o comunitaria. El objetivo es poner en valor historias de vida, recorridos y aportes significativos que formen parte de la identidad y de la vida social de Tunuyán.

Gabriela Graneros se refirió a esta agenda de "Mujeres con Propósito": "Este proyecto tiene dos grandes ejes, uno que desarrollaremos este sábado 14 desde las 16.00 horas en el Parque La Lombardia con un sinfín de actividades. Además, visibilizaremos un montón de historias de mujeres que no conocemos y que han marcado la vida del departamento".

Embed - "Mujeres con propósito", la propuesta para conmemorar el 8M en Tunuyán.