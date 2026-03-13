13 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán invita a participar de "Mujeres con Propósito" con actividades y un concurso para reconocer referentes

La propuesta se realizará este sábado en el Parque La Lombardía e invita a la comunidad a postular a mujeres que hayan marcado la vida social, cultural y productiva de Tunuyán.

Mujeres con propósito, actividades en Tunuyán.

Mujeres con propósito, actividades en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, Tunuyán propone “Mujeres con Propósito”, una iniciativa que abarca dos partes: una actividad que tendrá lugar este sábado 14 en el Parque La Lombardía, donde las personas participantes podrán disfrutar de una caminata, clase de Zumba, yoga y más. Por otro lado, un concurso para que la comunidad postule a mujeres que se desempeñen en diferentes ámbitos para que sean distinguidas.

La otra parte de la propuesta invita a vecinos y vecinas del departamento a postular a mujeres referentes en distintos ámbitos de la vida social, cultural, deportiva, educativa, productiva o comunitaria. El objetivo es poner en valor historias de vida, recorridos y aportes significativos que formen parte de la identidad y de la vida social de Tunuyán.

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Gabriela Graneros se refirió a esta agenda de "Mujeres con Propósito": "Este proyecto tiene dos grandes ejes, uno que desarrollaremos este sábado 14 desde las 16.00 horas en el Parque La Lombardia con un sinfín de actividades. Además, visibilizaremos un montón de historias de mujeres que no conocemos y que han marcado la vida del departamento".

Embed - "Mujeres con propósito", la propuesta para conmemorar el 8M en Tunuyán.

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