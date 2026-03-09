Tunuyán lanzó una convocatoria para reconocer a mujeres destacadas del departamento

En el marco del Día Internacional de la Mujer , el Municipio de Tunuyán , a través de la Dirección de Derechos Humanos , abrió una convocatoria destinada a visibilizar y reconocer a mujeres mayores de 18 años que se destaquen por su labor, trayectoria y compromiso con la comunidad.

La propuesta invita a vecinos y vecinas del departamento a postular a mujeres referentes en distintos ámbitos de la vida social, cultural, deportiva, educativa, productiva o comunitaria . El objetivo es poner en valor historias de vida, recorridos y aportes significativos que formen parte de la identidad y de la vida social de Tunuyán.

Las postulaciones deberán realizarse a través del formulario online habilitado por la Municipalidad de Tunuyán, disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/17OI-PSD93HIvW8hi2VgdfjlyhlCT_DSXRaqEbPMZnyo/edit

El proceso de selección para la Entrega Honorífica a Mujeres Destacadas se organiza en tres etapas con el objetivo de garantizar participación ciudadana, transparencia y una evaluación responsable de las postulaciones.

Visibilizar y Reconocer a la mujer de Tunuyán: etapas

Etapa de postulaciones abiertas

En la primera instancia se habilita un formulario digital de postulación abierto a toda la comunidad. A través de este formulario, cualquier persona puede proponer a una mujer que considere destacada por su compromiso y aporte a la comunidad.

Cada postulación queda registrada automáticamente en una base de datos. Para avanzar a la siguiente etapa, cada mujer postulada deberá reunir un mínimo de 30 postulaciones realizadas mediante el formulario. El sistema permite contabilizar automáticamente la cantidad de postulaciones recibidas por cada candidata, utilizando el número de DNI como identificador único.

Esta etapa busca garantizar que las candidaturas que continúan en el proceso cuenten con un respaldo comunitario inicial.

Evaluación por mesa evaluadora

Una vez finalizada la etapa de postulaciones, se conforma una mesa evaluadora que revisa las candidaturas que hayan alcanzado el mínimo requerido.

Durante esta instancia se verificará:

Que las postulaciones correspondan a personas reales.

Que la información cargada sea consistente.

Que las candidatas cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Que la descripción de su labor comunitaria esté alineada con el espíritu del reconocimiento.

Esta etapa tiene como objetivo validar la información recibida y asegurar que las candidatas que pasen a la instancia final cumplan con los criterios del reconocimiento.

Etapa final de votación ciudadana

Las candidatas que superen la evaluación pasarán a la etapa final, que consiste en una votación abierta a la ciudadanía.

Para ello se habilitará un segundo formulario digital donde los vecinos y vecinas podrán votar entre las candidatas finalistas. Esta instancia busca promover la participación de la comunidad en la elección final.

Una vez finalizado el período de votación, se realizará el conteo de votos y se definirá la ganadora del reconocimiento.