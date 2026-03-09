9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Convocatoria abierta en el Valle de Uco

Tunuyán lanzó una convocatoria para reconocer a mujeres destacadas del departamento

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el municipio de Tunuyán lanzó una convocatoria para destacar trayectorias y aportes a la comunidad.

image

La propuesta invita a vecinos y vecinas del departamento a postular a mujeres referentes en distintos ámbitos de la vida social, cultural, deportiva, educativa, productiva o comunitaria. El objetivo es poner en valor historias de vida, recorridos y aportes significativos que formen parte de la identidad y de la vida social de Tunuyán.

Lee además
Curso en el Municipio de Tunuyán.
Habilidades digitales

Tunuyán se suma a la primera edición del programa provincial FORMA TEC
Vendimia 2026: Mendoza, a los pies de las soberanas en la Serenata de las Reina.
Homenaje

Azul y Agustina fueron honradas en la tradicional Serenata de las Reinas

El proceso de selección para la Entrega Honorífica a Mujeres Destacadas se organiza en tres etapas con el objetivo de garantizar participación ciudadana, transparencia y una evaluación responsable de las postulaciones.

image

Visibilizar y Reconocer a la mujer de Tunuyán: etapas

  • Etapa de postulaciones abiertas

En la primera instancia se habilita un formulario digital de postulación abierto a toda la comunidad. A través de este formulario, cualquier persona puede proponer a una mujer que considere destacada por su compromiso y aporte a la comunidad.

Cada postulación queda registrada automáticamente en una base de datos. Para avanzar a la siguiente etapa, cada mujer postulada deberá reunir un mínimo de 30 postulaciones realizadas mediante el formulario. El sistema permite contabilizar automáticamente la cantidad de postulaciones recibidas por cada candidata, utilizando el número de DNI como identificador único.

Esta etapa busca garantizar que las candidaturas que continúan en el proceso cuenten con un respaldo comunitario inicial.

  • Evaluación por mesa evaluadora

Una vez finalizada la etapa de postulaciones, se conforma una mesa evaluadora que revisa las candidaturas que hayan alcanzado el mínimo requerido.

Durante esta instancia se verificará:

Que las postulaciones correspondan a personas reales.

Que la información cargada sea consistente.

Que las candidatas cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Que la descripción de su labor comunitaria esté alineada con el espíritu del reconocimiento.

Esta etapa tiene como objetivo validar la información recibida y asegurar que las candidatas que pasen a la instancia final cumplan con los criterios del reconocimiento.

  • Etapa final de votación ciudadana

Las candidatas que superen la evaluación pasarán a la etapa final, que consiste en una votación abierta a la ciudadanía.

Para ello se habilitará un segundo formulario digital donde los vecinos y vecinas podrán votar entre las candidatas finalistas. Esta instancia busca promover la participación de la comunidad en la elección final.

Una vez finalizado el período de votación, se realizará el conteo de votos y se definirá la ganadora del reconocimiento.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza ya tiene Reina y Virreina Nacional de la Vendimia: Azul Antolínez y Agustina Giacomelli

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Cómo acceder a la Veterinaria Móvil que llegará a Vista Flores

Tunuyán abre vacantes: pasteleros, parrilleros y guías de turismo buscados

Comunidad boliviana y vecinos del Valle de Uco se unieron en un evento histórico en San Carlos

Tragedia en Tunuyán: falleció un turista francés en zona de alta montaña

Cuando el ingenio se vuelve "real": la campaña que lanzó Tunuyán y acompaña a Agustina Giacomelli

Conflicto en la escuela Izsaky de Malargüe con marchas y reclamos por cierre de cursos

LO QUE SE LEE AHORA
Curso en el Municipio de Tunuyán.
Habilidades digitales

Tunuyán se suma a la primera edición del programa provincial FORMA TEC

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6
Juegos de azar

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6

Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. 
qué le pasó

El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo

Mientras pide un salvataje financiero a la provincia, Francisco Lo Presti da un bono para llevarle clientes a un banco privado. 
no se entiende

Las Heras: piden investigar a Lo Presti por dar un bono a empleados para cambiar de banco, en plena crisis financiera