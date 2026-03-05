Municipios del Valle de Uco promueven la diversidad en un encuentro intercultural

El evento contó con una destacada participación de la comunidad boliviana, que compartió sus tradiciones a través de coloridos bailes típicos y una variada propuesta gastronómica, generando un espacio de encuentro, integración y celebración de la diversidad cultural que caracteriza a la región.

San Carlos reafirmó el compromiso con la integración, el respeto y la puesta en valor Durante la jornada estuvo presente el Intendente de San Carlos, Dr. Alejandro Morillas, quien acompañó las actividades y participó del tradicional baile junto a representantes de Tupungato y su Intendente, Gustavo Aguilera.

"Muy contento de estar acá, de haber participado del baile junto a los representantes de Tupungato y su Intendente Gustavo Aguilera, y de dejar esta muestra tan bella de lo que es la cultura y lo que vivimos en el Valle de Uco, acompañándonos con esta hermosa y fuerte comunidad. Todos somos hijos de esta tierra", expresó el Intendente Dr. Alejandro Morillas.

La Municipalidad de San Carlos reafirma el compromiso de los municipios del Valle de Uco con la integración, el respeto y la puesta en valor de las distintas expresiones culturales que enriquecen la identidad de la región.