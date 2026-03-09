Tunuyán abre inscripciones para FORMA TEC, programa provincial en tecnologías digitales

Curso en el Municipio de Tunuyán. Foto: Yemel Fil

Desde la Dirección de Desarrollo Económico de Tunuyán, se invita a la comunidad a participar de las capacitaciones impulsadas por la Subsecretaría de Empleo y Capacitación de la Provincia de Mendoza, orientadas al fortalecimiento de habilidades tecnológicas y a la generación de nuevas oportunidades laborales.

En respuesta a las necesidades actuales del sector productivo y a la creciente demanda de perfiles vinculados a la tecnología en toda la provincia, se encuentra abierta la preinscripción a FORMA TEC, la primera edición del programa provincial de especialización en tecnologías digitales.

El programa contará con 3.000 cupos destinados a personas mayores de 18 años que cuenten con conocimientos previos, bajo modalidad online, con inicio previsto para abril de 2026. Cabe destacar, que los cupos son limitados y que la propuesta contempla una evaluación nivelatoria obligatoria para los postulantes.

Capacitaciones en Tunuyán orientadas a distintas áreas de alta demanda dentro del sector tecnológico Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Bases de Datos

Python

Cloud Computing Desde el Municipio se convoca a estudiantes, emprendedores, profesionales y personas interesadas en el ámbito tecnológico a sumarse a esta propuesta de formación que busca ampliar oportunidades laborales y acompañar el crecimiento de la economía del conocimiento.

Para mayor información y acceso al formulario de inscripción, los interesados pueden ingresar al siguiente link: https://forms.gle/AyM3u4TcjTkLxYeM9

