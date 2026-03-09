Taller intensivo para actores: entrenate en castings y frente a cámara

Las especialistas en el ámbito audiovisual Laila Duschatzky y María Milessi brindarán un taller en Godoy Cruz para quienes deseen entrenarse y enfrentarse a un casting profesional y al trabajo frente a cámara.

En primer lugar, estos encuentros serán el sábado 28 y domingo 29 de marzo de 14.00 a 17 . 00 horas . Se abordarán herramientas técnicas y expresivas para desarrollar una actuación precisa, sutil y orgánica.

El foco estará puesto especialmente en la presencia, la escucha y la precisión gestual. Dirigido principalmente a actores y actrices, artistas escénicos, estudiantes de actuación y creadores de contenido, esta propuesta tendrá lugar en la Casa de la Cultura y la Memoria de Godoy Cruz (Calle Lavalle 88).

Mientras tanto, las inscripciones se realizan de manera online completando este formulario . El valor total es de $ 80.000 pesos y los cupos son limitados.

Quienes abonen el 50% ya reservan su vacante y, antes de la primera clase, podrán cancelar el resto. Más información en [email protected].

Un trabajo integral en lo audiovisual

Ciertamente, los participantes trabajarán con escenas especialmente preparadas, para atravesar situaciones habituales de casting, rodaje y grabación. De esta forma, el entrenamiento será activo y acompañado, ofreciendo un espacio para probar y profundizar recursos interpretativos.

Entonces, el objetivo será incorporar herramientas de actuación frente a cámara y ponerlas en práctica, tanto en castings como en la grabación de self-tapes, escenas o material de creación de contenido.

Finalmente, el trabajo estará orientado a potenciar la impronta personal de cada intérprete, sosteniéndola técnicamente con las exigencias del medio audiovisual.

Las profesionales que brindarán el taller en Godoy Cruz

Maria Milessi: Trabajó para plataformas como Netflix, Amazon Prime y HBO.

Actualmente se desempeña como directora de casting de la nueva película de Sandra Gugliotta.

Asimismo dirigió el casting de “Lo que Queda”, “La Invitada” y “Fragmentada”, con Jazmín Stuart.

Además, ha sido parte del equipo de casting junto a María Laura Berch, Iair Said, Vero Souto y Tati Rojas, en más de 25 producciones.

Laila Duschatzky: Es coach actoral, directora de casting y actriz. También cuenta con varios años de trayectoria en el ámbito audiovisual, teatral y pedagógico.

A lo largo de su carrera trabajó para plataformas internacionales como Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Paramount+ y Nickelodeon.

Entre 2013 y 2020 formó parte del Departamento de Casting de Telefe, donde acompañó procesos de entrenamiento actoral previo y durante el rodaje de las ficciones del canal.

Su especialidad es el acompañamiento actoral personalizado, trabajando de manera directa y confidencial con intérpretes de primer nivel.