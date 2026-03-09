Taller intensivo para actores: entrenate en castings y frente a cámara

Las especialistas en el ámbito audiovisual Laila Duschatzky y María Milessi brindarán un taller en Godoy Cruz para quienes deseen entrenarse y enfrentarse a un casting profesional y al trabajo frente a cámara.
El taller permitirá adquirir herramientas prácticas y expresivas, con inscripciones online y cupos limitados, los días 28 y 29 de marzo en Godoy Cruz.
Las especialistas en el ámbito audiovisual Laila Duschatzky y María Milessi brindarán un taller en Godoy Cruz para quienes deseen entrenarse y enfrentarse a un casting profesional y al trabajo frente a cámara.
En primer lugar, estos encuentros serán el sábado 28 y domingo 29 de marzo de 14.00 a 17.00 horas. Se abordarán herramientas técnicas y expresivas para desarrollar una actuación precisa, sutil y orgánica.
El foco estará puesto especialmente en la presencia, la escucha y la precisión gestual. Dirigido principalmente a actores y actrices, artistas escénicos, estudiantes de actuación y creadores de contenido, esta propuesta tendrá lugar en la Casa de la Cultura y la Memoria de Godoy Cruz (Calle Lavalle 88).
Mientras tanto, las inscripciones se realizan de manera online completando este formulario. El valor total es de $ 80.000 pesos y los cupos son limitados.
Quienes abonen el 50% ya reservan su vacante y, antes de la primera clase, podrán cancelar el resto. Más información en [email protected].
Ciertamente, los participantes trabajarán con escenas especialmente preparadas, para atravesar situaciones habituales de casting, rodaje y grabación. De esta forma, el entrenamiento será activo y acompañado, ofreciendo un espacio para probar y profundizar recursos interpretativos.
Entonces, el objetivo será incorporar herramientas de actuación frente a cámara y ponerlas en práctica, tanto en castings como en la grabación de self-tapes, escenas o material de creación de contenido.
Finalmente, el trabajo estará orientado a potenciar la impronta personal de cada intérprete, sosteniéndola técnicamente con las exigencias del medio audiovisual.
Actualmente se desempeña como directora de casting de la nueva película de Sandra Gugliotta.
Asimismo dirigió el casting de “Lo que Queda”, “La Invitada” y “Fragmentada”, con Jazmín Stuart.
Además, ha sido parte del equipo de casting junto a María Laura Berch, Iair Said, Vero Souto y Tati Rojas, en más de 25 producciones.
A lo largo de su carrera trabajó para plataformas internacionales como Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Paramount+ y Nickelodeon.
Entre 2013 y 2020 formó parte del Departamento de Casting de Telefe, donde acompañó procesos de entrenamiento actoral previo y durante el rodaje de las ficciones del canal.
Su especialidad es el acompañamiento actoral personalizado, trabajando de manera directa y confidencial con intérpretes de primer nivel.