2 de marzo de 2026
Sitio Andino
Conmoción

Tragedia en Tunuyán: falleció un turista francés en zona de alta montaña

Joel Oliver, de 35 años, fue hallado sin vida tras un operativo de rescate en la zona del Refugio Portinari. Investigan si sufrió un edema pulmonar en plena cordillera.

Al momento del hecho, se encontraba acompañado por otra persona
Por Sitio Andino Policiales

Un turista francés murió este lunes por la tarde en la zona del Manzano Histórico en Tunuyán. El suceso ocurrió luego de que presentara una grave dificultad respiratoria mientras realizaba una travesía en el sector del Cajón de Arenales, a metros del Refugio Portinari.

La víctima fue identificada como Joel Oliver, de nacionalidad francesa y tenía 35 años. Al momento del hecho, se encontraba acompañado por otra persona en una zona de difícil acceso.

Los detalles del rescate en Tunuyán

El hecho se registró alrededor de las 15.45, en jurisdicción de la Subcomisaría Manzano Histórico. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un hombre que presentaba complicaciones para respirar en una zona de difícil acceso, en plena cordillera.

policía de mendoza, móvil policial
Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un hombre que presentaba complicaciones para respirar

De inmediato se activó un operativo de rescate por vía terrestre, del que participaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina Escuadrón 28, junto con personal policial, guardaparques, integrantes de la UPRAM, Bomberos y Policía Turística.

Presunto edema pulmonar en altura

Según la primera información oficial, el turista presentaba un cuadro presuntivo de edema pulmonar, una afección que puede desencadenarse en contextos de altura y que compromete severamente la función respiratoria.

Horas más tarde, el personal que intervino en el caso confirmó que el hombre no presentaba signos vitales al momento de ser asistido.

Tras constatarse el fallecimiento, se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso las actuaciones de rigor y el levantamiento del cuerpo para avanzar con las pericias que permitan determinar con precisión las causas del deceso.

El trágico episodio vuelve a poner el foco en los riesgos de las actividades en zonas de alta montaña, especialmente en sectores de difícil acceso como el Cajón de Arenales, uno de los destinos elegidos por montañistas y excursionistas que visitan el Manzano Histórico, en Tunuyán.

