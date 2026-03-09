Mendoza ya tiene Reina y Virreina Nacional de la Vendimia: Azul Antolínez y Agustina Giacomelli

La provincia de Mendoza vivió una noche cargada de emoción al coronar a sus nuevas representantes , quienes llevarán el nombre de la tierra del vino a cada rincón del país y del mundo. Azul Antolínez , representante del departamento de San Rafael , fue coronada como Reina Nacional de la Fiesta de la Vendimia , mientras que Agustina Giacomelli , de Tunuyán , se consagró como Virreina Nacional .

La joven sanrafaelina Azul Antolínez , de 21 años y representante del distrito El Nihuil , fue coronada como la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026 , convirtiéndose en la soberana que representará a Mendoza durante el próximo año en los distintos eventos culturales, turísticos y vitivinícolas del país.

La flamante reina proviene del departamento de San Rafael y llega al trono vendimial con una fuerte conexión con la cultura del trabajo y la identidad rural mendocina. Su historia personal está profundamente vinculada a la vida productiva y a la tradición vitivinícola , valores que asegura llevar como bandera durante su reinado.

Azul no imaginaba desde niña ocupar la corona vendimial. Su camino estuvo más ligado al esfuerzo cotidiano y al emprendimiento : comenzó a trabajar desde joven vendiendo collares hechos a mano y, con el tiempo, logró abrir su propio local.

Azul Antolínez, FIesta de la Vendimia, Vendimia 2026 Azul Antolínez obtuvo 52 votos y representó al departamento de San Rafael

Durante la Vendimia departamental de San Rafael, llamada "Tierra de Sueños", su nombre fue anunciado como reina en una noche cargada de emoción. La celebración tuvo además un momento destacado con la participación del reconocido bailarín Hernán Piquín, que aportó brillo al espectáculo artístico.

Tras conocer el resultado, la joven expresó su sorpresa y emoción por representar no solo a su departamento, sino también a toda la provincia. Para Antolinez, la Vendimia es mucho más que una fiesta: es el homenaje al trabajo de quienes cultivan la tierra y sostienen una de las actividades económicas y culturales más importantes de Mendoza.

Azul Antolinez inicia así su reinado con la intención de representar a Mendoza con compromiso, promover la vitivinicultura y fortalecer el vínculo entre la Vendimia, el turismo y la identidad cultural de la provincia

Agustina Giacomelli es la nueva Virrena Nacional de la Vendimia

Por su parte, la nueva Virreina Nacional, Agustina Giacomelli, llega desde Tunuyán con un fuerte compromiso social y una mirada vinculada al cuidado de las personas.

fiesta de la vendimia, tunuyán Agustina Giacomelli es la nueva Virreina Nacional de la Vendimia Foto: Cristian Lozano

Estudiante avanzada de Psicología, adelantó que su proyecto vendimial estará enfocado en la salud mental desde una perspectiva comunitaria, educativa y preventiva, con el objetivo de aportar herramientas y generar conciencia más allá de lo simbólico de la corona.

virreina nacional, fiesta de la vendimia Estudiante avanzada de Psicología, adelantó que su proyecto vendimial estará enfocado en la salud mental Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Giacomelli también destacaó la Vendimia como un reconocimiento al trabajo silencioso de quienes sostienen la producción durante todo el año. En su historia personal, ese mundo está muy presente: en su entorno familiar el vino, la agronomía y la enología forman parte de la vida cotidiana.