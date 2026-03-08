8 de marzo de 2026
Caída mortal

Muerte en fuga del Hospital Central: un preso cayó desde una ventana

Durante la madrugada de este domingo, un preso que estaba internado en el Hospital Central intentó escapar junto a otros detenidos y encontró la muerte.

hospital central.jpg
Foto: Yemel Fil
Un preso, que permanecía internado en el Hospital Central, encontró la muerte este domingo luego de un fallido intento de fuga junto a otros detenidos. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en un pabellón especial del centro asistencial.

Según informaron fuentes policiales, los tres internos rompieron las rejas de la habitación y trataron de descender por una ventana utilizando sábanas atadas como sogas improvisadas. Sin embargo, la estructura no resistió, y uno de los reos cayó desde gran altura.

La muerte del preso se produjo en el Hospital Central

Producto de las graves lesiones, el hombre murió minutos después en el lugar. Los otros dos detenidos fueron recapturados por la guardia policial del Hospital Central y permanecen bajo custodia mientras se investiga lo ocurrido.

El hecho es ahora materia de investigación judicial para determinar las circunstancias exactas del escape fallido y la seguridad del pabellón.

