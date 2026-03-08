Luis Petri habló del vino mendocino y dejó una frase sobre su futuro político

El Diputado Nacional también realizó un balance de los eventos y anuncios vinculados al sector vitivinícola

En la previa del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri arribó al Teatro Griego junto a su esposa Cristina Pérez . En diálogo con la prensa, Petri se refirió tanto a la elección de la nueva reina nacional y también sobre la situación actual de la industria vitivinícola.

En relación a las candidatas que compiten por la corona vendimial, el Diputado evitó inclinarse por una favorita y destacó la preparación de todas las postulantes . "Si me preguntás, son todas muy lindas", afirmó.

En ese sentido, recordó el desempeño de las reinas salientes. " Ojalá tengamos dos representantes como fueron Alejandrina y Sofía. Fueron maravillosas como reinas, nos dejaron en lo más alto ", señaló. Además, subrayó que las reinas cumplen un rol clave como embajadoras de Mendoza.

Luis Petri sobre la industria vitivinícola

Durante el diálogo con la prensa, el Diputado Nacional también realizó un balance de los eventos y anuncios vinculados al sector vitivinícola realizados durante la agenda vendimial.

Luis Petri y Cristina Perez Fiesta de la Vendimia 2026

Según indicó, el primer paso para revitalizar la actividad es reconocer el contexto complejo que atraviesa. "La industria viene de una situación difícil desde hace años, incluso décadas. No es solo provincial: es nacional y mundial. Se están erradicando viñedos en países como España y Francia y el consumo viene cayendo", explicó.

En ese sentido, remarcó que el desafío es construir políticas a partir de un diagnóstico preciso que permita aprovechar las fortalezas de Mendoza.

Entre ellas, destacó el crecimiento del enoturismo y su vínculo con la gastronomía. "Mendoza ya no es solamente la cordillera, la nieve o los paisajes. También son nuestras bodegas. Tenemos una excelente gastronomía asociada y un enoturismo que viene creciendo", sostuvo.

Un guiño político

Sobre el final de la entrevista, el mendocino fue consultado sobre su proyección política y la posibilidad de vivir una Vendimia como gobernador. Ante la pregunta, respondió con cautela: "Yo nací en una finca. Ya vamos a ver… más adelante".

La respuesta, breve pero sugestiva, dejó abierta la puerta a futuras aspiraciones en la política provincial, en un escenario donde la Vendimia sigue siendo uno de los principales espacios de visibilidad pública para dirigentes mendocinos.

