Quiénes son los "favoritos" de Javier Milei: los elogiados en el Congreso

Javier Milei Milei respaldó a varios de sus ministros en el Congreso.

En su discrurso de la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei no solo defendió el rumbo de su Gobierno, sino que dedicó alguno de sus tramos del discurso a respaldar públicamente a varios de sus ministros o ex ministros (actualmente legisladores), a quienes atribuyó avances clave en materia económica, social, de seguridad y defensa.

Con menciones individuales y elogios enfáticos, el mandatario destacó el trabajo de Sandra Pettovello , Luis Caputo , Luis Petri , Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich , entre otros funcionarios.

En la apertura de sesiones ordinarias Milei destacó a Luis Petri por su rol en la modernización de las Fuerzas Armadas

Uno de los primeros reconocimientos fue para la ministra de Capital Humano. “ Hemos terminado con los piquetes de una vez por todas, los cuales pasaron de 9 mil por año a cero. Esto último se hizo de forma conjunta con la ministra Pettovello y todo el Ministerio de Capital Humano”, afirmó.

Según Milei, el cambio en la política social permitió “ eliminar las transferencias discrecionales para sacarle a la política el negocio de intermediación de la ayuda social ” y aumentar las transferencias automáticas para que los sectores más vulnerables reciban los recursos “de manera plena”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias del Congreso



"Hemos terminado con los piquetes de una vez por todas, los cuales pasaron de 9 mil por año a cero. Esto último se hizo de forma conjunta con la ministra Pettovello y todo el… pic.twitter.com/G1xwPu1usl — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 2, 2026

Petri y la modernización de las Fuerzas Armadas

En materia de Defensa, el presidente agradeció especialmente a Luis Petri por su gestión al frente del Ministerio de Defensa y por el proceso de modernización del sistema militar.

“Quiero agradecer particularmente al ministro Petri por su labor incansable para hacer todo esto posible, por el notable desempeño que tuvo al frente del Ministerio en general y en especial por haber materializado esta compra que sin dudas es un hito histórico para nuestras Fuerzas Armadas”, expresó.

La referencia estuvo vinculada a la incorporación de aeronaves F-16 como parte del fortalecimiento de la capacidad operativa del país.

Un honor haber sido Ministro de Defensa en el mejor gobierno de la historia!

Equipar, modernizar y reivindicar a las FFAA

Gracias @JMilei #AsambleaLegislativa2026 pic.twitter.com/vQSiCBLEdZ — Luis Petri (@luispetri) March 2, 2026



Equipar, modernizar y reivindicar a las FFAA



Gracias @JMilei #AsambleaLegislativa2026 pic.twitter.com/vQSiCBLEdZ — Luis Petri (@luispetri) March 2, 2026

Caputo, “el mejor ministro del mundo”

El tramo más enfático del discurso estuvo dedicado al ministro de Economía. Milei agradeció a Caputo por “estabilizar la economía y el descalabro inflacionario” y recordó que en el primer mes de gestión se eliminó “el déficit fiscal del 5% del PBI de una sola tajada”.

“El mejor ministro de Economía del mundo dos veces seguidas. ¡Gracias! ”, lanzó el Presidente, mientras desde las bancas oficialistas coreaban su nombre.

Además, sostuvo que durante 2024 el Gobierno redujo en un 30% el gasto primario del Estado nacional en términos reales y defendió el ajuste como herramienta para evitar una hiperinflación.

También destacó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al equipo económico por la eliminación del déficit cuasi fiscal y la recomposición de reservas.

Sturzenegger y las desregulaciones

En el capítulo de reformas estructurales, Milei elogió la tarea de Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación.

“Gracias a la enorme tarea de Federico hemos realizado más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas”, afirmó, y sostuvo que detrás de cada regulación “había un privilegio”.

Entre los resultados, mencionó el récord en el mercado aerocomercial, la mejora en el acceso a maquinaria productiva y la normalización del mercado de alquileres tras la derogación de la ley anterior, que –según afirmó– permitió aumentar la oferta y reducir los precios en términos reales.

También destacó la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Bullrich y la baja del delito

En materia de seguridad, Milei sostuvo que, “tras un accionar implacable de la doctora Bullrich”, el Gobierno impulsó reformas como la ley antimafia, la ley de reincidencia y el protocolo antipiquete.

Según el Presidente, las medidas permitieron reducir la tasa de homicidios en un 17% a nivel nacional y en un 65% en Rosario, además de lograr una baja del 20% en los robos durante 2025.