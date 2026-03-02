¿Hubo empujón? El tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei al ingresar al Congreso.

Por Sitio Andino Política







Durante el ingreso de la comitiva presidencial al Congreso de la Nación para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias de la mano de Javier Milei se vivió un tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei. El cruce fue captado por las cámaras y elevó las especulaciones sobre su vínculo, marcado por diferencias políticas.

Cuando entraban al Parlamento este domingo para presenciar el discurso del mandatario en la Asamblea Legislativa, la vicepresidenta y la secretaria general de la Presidencia tuvieron un roce sin cruzar miradas. Las imágenes del episodio muestran un contacto físico, lo que generó repercusión inmediata y versiones sobre el clima interno dentro del oficialismo.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Tensión en la Asamblea Legislativa: cruce entre Victoria Villarruel y Karina Milei Un momento de alta tensión se vivió en el ingreso a la Asamblea Legislativa, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo un cruce con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, frente a las cámaras. Las imágenes del episodio muestran un contacto físico en medio del ingreso al recinto, lo que generó repercusión inmediata y versiones sobre un clima interno de máxima tensión dentro del oficialismo. El gesto y las expresiones posteriores alimentaron las especulaciones sobre la relación entre ambas funcionarias en un contexto político ya marcado por fuertes movimientos y disputas de poder. Más información en sitioandino.com #AsambleaLegislativa #Gobierno #Villarruel #KarinaMilei #PolíticaArgentina" View this post on Instagram Javier Milei y Victoria Villarruel se reencontraron en el Congreso en medio de la interna que mantienen hace ya un tiempo, con versiones cruzadas y especulaciones sobre el vínculo político entre el Presidente y la Vicepresidenta, que en los últimos meses evidenció señales de distanciamiento, señaló Ámbito.

Además de este episodio, durante el discurso del mandatario, mientras el bloque libertario celebraba con aplausos las chicanas al kirchnerismo, Villarruel se mantuvo ajena a ese clima, utilizando su celular. Pero el momento de mayor tensión se vivió cuando el jefe de Estado, en una clara embestida a la oposición, denunció un “ataque sin precedentes” a su Gobierno durante la campaña electoral por las legislativas de septiembre.

Javier Milei inauguró el periodo de sesiones ordinarias Milei inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso comenzó haciendo referencia a que "hoy, hemos cumplido con todas las promesas de campaña hechas en 2025", luego apuntó contra la oposición. En su alocución de más de dos horas transmitido por cadena nacional, estuvo muy lejos de la moderación y el tono de consenso que ensayó en algunos tramos de la campaña electoral. Usó la Asamblea Legislativa para reafirmar su perfil confrontativo —y por momentos agresivo— con la oposición, reivindicar el rumbo económico y anunciar una batería de reformas estructurales.