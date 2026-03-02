2 de marzo de 2026
¿Hubo empujón? El tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei al ingresar al Congreso

La vicepresidenta Victoria Villarruel y Karina Milei protagonizaron un insólito episodio que alimentó las versiones del distanciamiento entre ambas. Mirá el video.

Por Sitio Andino Política

Durante el ingreso de la comitiva presidencial al Congreso de la Nación para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias de la mano de Javier Milei se vivió un tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei. El cruce fue captado por las cámaras y elevó las especulaciones sobre su vínculo, marcado por diferencias políticas.

Cuando entraban al Parlamento este domingo para presenciar el discurso del mandatario en la Asamblea Legislativa, la vicepresidenta y la secretaria general de la Presidencia tuvieron un roce sin cruzar miradas. Las imágenes del episodio muestran un contacto físico, lo que generó repercusión inmediata y versiones sobre el clima interno dentro del oficialismo.

Javier Milei y Victoria Villarruel se reencontraron en el Congreso en medio de la interna que mantienen hace ya un tiempo, con versiones cruzadas y especulaciones sobre el vínculo político entre el Presidente y la Vicepresidenta, que en los últimos meses evidenció señales de distanciamiento, señaló Ámbito.

Además de este episodio, durante el discurso del mandatario, mientras el bloque libertario celebraba con aplausos las chicanas al kirchnerismo, Villarruel se mantuvo ajena a ese clima, utilizando su celular. Pero el momento de mayor tensión se vivió cuando el jefe de Estado, en una clara embestida a la oposición, denunció un “ataque sin precedentes” a su Gobierno durante la campaña electoral por las legislativas de septiembre.

Javier Milei inauguró el periodo de sesiones ordinarias

Milei inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso comenzó haciendo referencia a que "hoy, hemos cumplido con todas las promesas de campaña hechas en 2025", luego apuntó contra la oposición.

En su alocución de más de dos horas transmitido por cadena nacional, estuvo muy lejos de la moderación y el tono de consenso que ensayó en algunos tramos de la campaña electoral. Usó la Asamblea Legislativa para reafirmar su perfil confrontativo —y por momentos agresivo— con la oposición, reivindicar el rumbo económico y anunciar una batería de reformas estructurales.

