Victoria Villarruel recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

Este viernes, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un video acerca de un destino turístico de la provincia de Mendoza que tiene particularidades únicas. Se trata del Volcán Malacara en el departamento de Malargüe.

"¿Sabías que en Mendoza podés caminar dentro de un volcán?", indica el video que compartió la compañera de fórmula de Javier Milei .

Congreso de la Nación El oficialismo acelera la reforma laboral: Villarruel giró el proyecto y buscan dictamen la próxima semana

Polémica Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacional

El Volcán Malacara está ubicado a 42 kilómetros al sureste de la ciudad de Malargüe . Tiene la particularidad de que los visitantes pueden ingresar y ver el cráter desde adentro.

Según la Municipalidad de Malargüe , se puede realizar una visita guiada que consiste en un trekking. Al subir al volcán, se puede apreciar una vista panorámica del norte de la Reserva Natural La Payunia , de la antena DS3 que pertenece a la Agencia Espacial Europea y de la Laguna Llancanelo .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanderlust Mendoza (@wanderlust.mendoza)

El volcán tiene una altura de más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. La erupción fue del tipo hidromágmatica, es decir que la lava entró en contacto con el agua. La erosión y el paso violento del caudal crearon cárcavas, pasillos y chimeneas de casi 30 metros de altura.

El departamento de Malargüe alberga más de 800 volcanes y el Malacara es uno de los pocos del mundo que permite ingresar y contemplarlo desde adentro.