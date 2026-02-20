Atención: suspenden propuestas culturales al aire libre y anuncian nuevas fechas en Mendoza

Las propuestas previstas para este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 en el Teatro Pulgarcito y el Espacio Cultural Julio Le Parc fueron reprogramadas debido a las condiciones climáticas anunciadas para los próximos días. La decisión busca priorizar la seguridad y el bienestar de artistas, emprendedores y público.

Las actividades formaban parte de una agenda cultural al aire libre que incluía la participación de más de 100 emprendedores, espectáculos de títeres y presentaciones musicales en vivo, previstas en distintos espacios culturales de la provincia.

Desde la organización informaron que tanto el Mercado Cultural como las propuestas artísticas del Teatro Pulgarcito debieron postergarse ya que estaban planificadas en espacios abiertos, lo que dificultaba su realización ante el pronóstico meteorológico adverso para el fin de semana en Mendoza.

El Mercado Cultural propone un espacio de encuentro que reúne diseño, arte, producción local y música en vivo, convocando a emprendedores de distintos puntos de la provincia y promoviendo el desarrollo de la economía creativa local.

Por su parte, el Teatro Pulgarcito —ubicado en el Parque General San Martín— tenía programadas actividades para sábado y domingo, entre ellas música en vivo a cargo de la Banda Espuma y funciones de títeres destinadas a público familiar.

Nuevas fechas confirmadas

Según se informó oficialmente, el Mercado Cultural fue reprogramado para los días 13, 14 y 15 de marzo, manteniendo como sede el Espacio Cultural Julio Le Parc. En los próximos días se comunicarán los detalles actualizados de la agenda y horarios.

La reprogramación busca garantizar que las actividades puedan desarrollarse en condiciones adecuadas, preservando la experiencia cultural y la participación de artistas y emprendedores que forman parte de la propuesta.