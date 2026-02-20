Día Internacional del Gato: por qué se festeja hoy y la realidad de los hogares mendocinos

Este viernes 20 de febrero celebramos nuevamente el Día Internacional del gato , una jornada dedicada a concientizar sobre el cuidado responsable de estos animales en todo el mundo. La fecha rinde homenaje a Socks, el felino de la familia Clinton, cuya historia conmovió a millones y marcó el inicio de este reconocimiento global para nuestros compañeros de cuatro patas.

La elección de esta fecha no es casual , ya que coincide con el fallecimiento de Socks en el año 2009 . Sin embargo, no es la única oportunidad que tienen los dueños para agasajarlos, ya que existen otras dos fechas clave en el calendario internacional: el 8 de agosto y el 29 de octubre.

Mientras que hoy se recuerda el legado de la mascota presidencial estadounidense, el 8 de agosto fue establecido por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) . Por otro lado, el 29 de octubre se celebra el Día Nacional del Gato en Estados Unidos , enfocado principalmente en fomentar la adopción.

Hoy, 20 de febrero, el primero de los tres días al año destindos a la adoración de los gatos

En nuestro país, la tendencia de tener un felino como compañía ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según datos nacionales de la consultora Kantar, en Argentina 1 de cada 2 hogares cuenta con al menos un felino, una estadística que se refleja con fuerza en las zonas urbanas de mayor densidad.

La salud de la mascota en el hogar mendocino

Si bien Mendoza mantiene históricamente una fuerte cultura de convivencia con perros, el crecimiento de gatos en departamentos ha modificado el mapa de mascotas local. Los especialistas advierten sobre una alerta sanitaria importante debido a que el 26% de las personas que conviven con felinos no realiza una desparasitación interna regular.

Es fundamental entender que la salud de los animales impacta directamente en el bienestar de toda la familia mendocina. Los veterinarios locales insisten en que mantener los controles al día es la mejor forma de demostrar afecto y responsabilidad hacia nuestros compañeros, evitando así la propagación de enfermedades zoonóticas en la provincia.

gato en la veterinaria Los controles al día es la mejor forma de demostrar afecto a tu gato

Curiosidades científicas sobre los felinos

La ciencia ha revelado datos fascinantes sobre estos animales, como su capacidad de emitir más de 100 sonidos diferentes para comunicarse. Además, el ronroneo no siempre indica felicidad; muchas veces lo utilizan como una herramienta de autosanación para reducir el estrés y fortalecer sus propios huesos mediante la vibración.

Su visión nocturna es otro de sus puntos fuertes, permitiéndoles ver con apenas un sexto de la luz que necesita un humano. Estas características, sumadas a su independencia y elegancia, los convierten en los reyes indiscutidos de la convivencia moderna en las principales ciudades del mundo.