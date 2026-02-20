La provincia de Mendoza, en el podio del cumplimiento de días de clases en 2025

El informe de Argentinos por la Educación destaca a la provincia de Mendoza entre las provincias con más días de clases. Foto: Gobierno de Mendoza

Tras la pandemia, el calendario escolar se volvió un indicador central del sistema educativo. Mientras varias provincias no alcanzan el piso de días de clase, la provincia de Mendoza aparece entre las jurisdicciones que cumplen los 190 días . Además, registra altos niveles de asistencia escolar , lo que la posiciona como un caso relevante dentro del mapa educativo nacional.

El Consejo Federal de Educación estableció un piso de 190 días de clases o su equivalente en 760 horas anuales , pero la mayoría de las provincias aún no logra cumplir ese objetivo en sus calendarios escolares. El informe " Calendarios escolares 2026: horas de clases y planificación provincial del año escolar”, de Argentinos por la Educación revela fuertes desigualdades entre jurisdicciones y advierte que los días planificados no siempre se traducen en días efectivos de enseñanza.

El clima Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 20 de febrero

Según el estudio, para el ciclo lectivo 2026 solo cuatro provincias alcanzan los 190 días planificados en el escenario inicial, y Mendoza integra ese grupo junto con Río Negro, Santiago del Estero y San Luis. Cuando se descuentan además las jornadas institucionales con suspensión de clases, apenas tres jurisdicciones logran cumplir la meta, entre ellas Mendoza . En contraste, Catamarca queda por debajo del piso legal de 180 días en ese escenario, lo que evidencia disparidades en la organización del tiempo escolar entre provincias.

El informe también analiza la carga horaria anual y advierte que en siete provincias parte de la matrícula no alcanza las 760 horas mínimas establecidas por normativa, con casos críticos como Santa Cruz, La Rioja y Tucumán. En total, unos 718.700 estudiantes del nivel primario quedarían por debajo del umbral anual de horas de clase .

Fuente: Elaboración de Argentinos por la Educación en base a los calendarios escolares de cada jurisdicción.

Nota: Otros días refiere a día del empleado público, día del maestro, día del estudiante, en caso de que se detalle su inclusión.

Cantidad de días de clase planificados (netos de feriados, vacaciones, jornadas institucionales y otros días previstos), por provincia. Nivel primario. Año 2026.

Así, Mendoza se posiciona entre las jurisdicciones con mayor planificación del tiempo escolar, con 190 días de clase proyectados y una jornada simple promedio de 4,5 horas.

En concreto, esto se traduce en unas 855 horas anuales para los alumnos de esa última modalidad. Además, la provincia registró en 2025 niveles elevados de asistencia anual: 87,7% en primaria y 89,46% en secundaria, cifras que la ubican por encima de los registros históricos de muchas jurisdicciones.

Ausentismo y cómo impacta en el aprendizaje

Sin embargo, el documento subraya una limitación estructural del sistema educativo argentino: la falta de datos sistemáticos sobre los días y horas efectivamente dictados. Conflictos laborales, problemas de infraestructura, inclemencias climáticas o cierres anticipados del ciclo lectivo pueden reducir el tiempo real de enseñanza respecto de lo planificado.

"Los datos revelan que las causas del ausentismo escolar en Argentina han mutado drásticamente en los últimos años. Si bien los factores económicos (falta de transporte, calzado o necesidades laborales) siguen siendo la barrera principal en los sectores más vulnerables (30% de las inasistencias en el quintil más bajo), ha emergido una matriz "multicausal" que afecta a todas las clases sociales", explica a SITIO ANDINO el titular del Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA, Alejandro Castro Santander.

Proporción de estudiantes del nivel primario que alcanza y no alcanza el mínimo anual de 760 horas de clase establecidos en la resolución N° 508-25 del CFE, por provincia. Año 2026. Proporción de estudiantes del nivel primario que alcanza y no alcanza el mínimo anual de 760 horas de clase establecidos en la resolución N° 508/25 del CFE, por provincia. Año 2026. Fuente: Elaboración de Argentinos por la Educación en base a los calendarios escolares 2026 de cada jurisdicción, el Relevamiento Anual 2024 y consultas a gobiernos jurisdiccionales.

Según el psicopedagogo y referente de Argentinos por la Educación, en la actualidad hay 3 tendencias en aumento que causan preocupación en la comunidad educativa:

Salud Mental Post-Pandemia : "Se registra un aumento significativo de inasistencias por cuadros de ansiedad, fobia social y depresión . Un estudio reciente de la UBA advierte que el 35% de la población atraviesa algún malestar psicológico , lo que en adolescentes se traduce en aislamiento y 'evitación escolar'".

: "Se registra un aumento significativo de inasistencias por cuadros de . Un estudio reciente de la UBA advierte que el , lo que en adolescentes se traduce en aislamiento y 'evitación escolar'". Crisis de Sentido (Desmotivación): "La causa predominante es la ' falta de ganas ' (48% en el quintil más alto), especialmente en la secundaria y en sectores medios/altos . Esto responde a lo que la experta Guillermina Tiramonti define como una "pérdida de sentido" de la escuela, que ya no es vista por los jóvenes como la única vía de progreso o construcción de identidad.

(Desmotivación): "La causa predominante es la ' ' (48% en el quintil más alto), especialmente en la y en . Esto responde a lo que la experta Guillermina Tiramonti define como una "pérdida de sentido" de la escuela, que ya no es vista por los jóvenes como la única vía de progreso o construcción de identidad. Redes sociales y Ludopatía Digital (Alerta Roja): "Un nuevo factor silencioso es el de las apuestas online. El uso nocturno de pantallas para apostar genera insomnio y ausentismo físico, o bien un "ausentismo atencional" dentro del aula (cuerpos presentes, mentes desconectadas).

Aunque, como se mencionó, Mendoza exhibe altos niveles de asistencia, especialistas advierten que comprender las causas de las faltas es clave para garantizar trayectorias educativas continuas y reducir desigualdades de aprendizaje.

En esta línea, el Ministro de Educación, Tadeo García Zalazar anunció que este año comenzará a implementarse un nuevo Reglamento de Asistencia para los niveles Inicial y Primario, que consiste en un seguimiento escalonado para reducir las inasistencias crónicas. Quienes no alcancen el 80% de presentismo, deberán participar del período de intensificación de saberes en diciembre para poder pasar de año.

¿Más tiempo de clases garantiza más aprendizaje?

Para Castro Santander, la respuesta es "no automáticamente". El profesional detalla que, "si bien cumplir los 190 días de clase es una condición necesaria para garantizar el derecho a la educación, no es suficiente por sí sola para mejorar los resultados".

Sin ir más lejos, el especialista precisa que la mejora en los aprendizajes en Mendoza —particularmente en lo relativo a Alfabetización— no es producto únicamente de "tener las escuelas abiertas", sino por lo que sucede dentro de ellas gracias a tres pilares de gestión:

Gestión de la Asistencia Real (Nominalidad) : "A diferencia de otras jurisdicciones, Mendoza no gestiona 'promedios' . Gracias al sistema digital GEM y al Sistema de Alerta Temprana (SAT), se identifica con nombre y apellido al chico que falta antes de que abandone, permitiendo intervenciones precisas".

: "A diferencia de otras jurisdicciones, . Gracias al sistema digital GEM y al Sistema de Alerta Temprana (SAT), se identifica con nombre y apellido al chico que falta antes de que abandone, permitiendo intervenciones precisas". Continuidad Pedagógica (El docente presente) : "Herramientas como el 'Ítem Aula' lograron reducir el ausentismo docente del 18% histórico a niveles cercanos al 5%, asegurando que el alumno tenga clases efectivas con su maestro titular y no horas libres o suplencias rotativas".

: "Herramientas como el 'Ítem Aula' lograron reducir el ausentismo docente del 18% histórico a niveles cercanos al 5%, asegurando que el alumno tenga clases efectivas con su maestro titular y no horas libres o suplencias rotativas". Método Validado: "Los 190 días se aprovechan con un método específico. El Plan Estratégico de Alfabetización, basado en evidencia científica y censos de fluidez lectora, dota de contenido y estructura a ese tiempo escolar".

"El tiempo escolar es el 'envase', pero la calidad educativa depende del 'contenido' (método pedagógico) y de la 'gestión' (datos para la toma de decisiones)", completa Castro Santander. Y concluye: "Sin estos últimos, agregar días al calendario no mueve la aguja de los aprendizajes".

El informe de Argentinos por la Educación: