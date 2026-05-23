Dónde salir a comer sushi en Mendoza: opciones ideales para una salida distinta

Con la llegada del fin de semana largo, muchos mendocinos buscan propuestas gastronómicas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. En esta ocasión, Sitio Andino te presenta una selección de tres lugares ideales para comer sushi en Mendoza y aprovechar al máximo tu salida.

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Entre las opciones más recomendadas para comer sushi en Mendoza aparece Suna Sushi , ubicado en Paso de los Andes 1420, en Ciudad. El local se ganó un lugar entre los favoritos de los mendocinos gracias a sus rolls frescos, piezas abundantes y una excelente relación precio-calidad.

Otro de los lugares destacados es Sushiro, en Barcala 485, reconocido por la calidad de sus ingredientes, la variedad de rolls y sus opciones take away y delivery. Su propuesta combina porciones generosas y un ambiente relajado, ideal para disfrutar en pareja o con amigos.

A su vez, Blend Sushi Burger, ubicado en San Lorenzo 348, en Ciudad de Mendoza, se posicionó como una de las propuestas más originales de la provincia al fusionar sushi tradicional con hamburguesas y su popular “sushi burger”.

Con propuestas para todos los gustos, desde opciones clásicas hasta combinaciones innovadoras, estos restaurantes se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar sushi en Mendoza. Además, si querés seguir explorando sabores, también podés conocer cuáles son los mejores lugares para comer tacos en la provincia.