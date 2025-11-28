La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días de cursado

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días.

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) anunció el Calendario Escolar 2026 , garantizando un ciclo lectivo con un mínimo de 190 días de clases y una carga horaria superior a la exigida a nivel nacional, reafirmando el compromiso de la provincia con la calidad educativa.

De acuerdo con la información oficial, los estudiantes de la provincia de Mendoza retornarán a las aulas el miércoles 25 de febrero. La medida rige para los estudiantes del Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos y Primer año del Secundario. En tanto, el 2 de marzo retornarán los alumnos de segundo a sexto año del Secundario

Boletín Oficial La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Infraestructura escolar Renovación integral en escuelas de la Ciudad: nuevas veredas, fachadas y mejoras de accesibilidad

La resolución no solo establece un calendario más extenso, sino que consolida un diferencial histórico: la jornada escolar será media hora más extensa que en el resto del país.

Clases en Mendoza: los estudiantes retornan a las aulas el miércoles 25 de febrero.

Clases en Mendoza: más horas de clase garantizadas

Gracias a esta extensión diaria, Mendoza superará significativamente las horas mínimas requeridas por el Consejo Federal de Educación.

Nivel Inicial: 630 horas reloj.

Nivel Primario: 840 horas reloj, lo que implica 80 horas más que el piso nacional (760 horas).

Nivel Secundario: 940 horas reloj, 40 horas más que el mínimo nacional (900 horas).

"La DGE reafirma el histórico diferencial de media hora diaria en la jornada escolar, superando las 800 horas anuales en Primaria," destaca el comunicado dado a conocer por la cartera conducida por Tadeo García Zalazar.

Edutec, carros tecnológicos, escuela, niños, alumnos, clases Mendoza.jpg Durante el 2026, Mendoza superará las horas mínimas requeridas por el Consejo Federal de Educación. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Calendario oficial: fechas clave del ciclo 2026

El cronograma oficial establece:

El 25 de febrero es la fecha de inicio del ciclo lectivo para Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias.

es la fecha de para Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias. Los estudiantes de 2.º a 6.º año de Secundaria comenzarán el 2 de marzo .

. Los docentes deberán presentarse en las escuelas el 10 de febrero.

docentes deberán presentarse en las escuelas el En tanto, el receso invernal será d el 6 al 17 de julio .

. Finalización de clases (sin pendientes): los estudiantes que aprobaron sus espacios curriculares finalizarán el viernes 5 de diciembre .

los estudiantes que aprobaron sus espacios curriculares finalizarán el . Finalización del ciclo lectivo para quienes tienen que recuperar saberes está prevista para el 22 de diciembre .

está prevista para el . Períodos de Intensificación/Recuperación: Para quienes tengan materias pendientes, este periodo se extenderá del 9 al 19 de diciembre en Primario, Especial y Secundario.

Para quienes tengan materias pendientes, este periodo se extenderá del en Primario, Especial y Secundario. Cierre de actividad docente: Las jornadas Institucionales de cierre serán el lunes 22 de diciembre, y los equipos directivos finalizarán el 23 de diciembre.

Embed En Mendoza garantizamos un calendario escolar con 190 días de clases y una carga horaria superior al resto del país para 2026.



Seguimos fortaleciendo la calidad educativa, con más horas reales de aprendizaje, mejor organización escolar y propuestas que acompañan las… pic.twitter.com/UiPDcqekMy — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) November 28, 2025

Nivel Superior

El Nivel Superior también tiene su cronograma definido:

Inicio de actividades académicas/gestión el 9 de febrero.

el 9 de febrero. Inicio del cursado regular del 25 al 31 de marzo.

del 25 al 31 de marzo. Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.

29 de junio al 03 de julio. Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.

10 de agosto. Cierre del segundo cuatrimestre: entre el 16 y el 20 de noviembre.

Al establecer un calendario tan riguroso, Mendoza no solo cumple con las normativas federales, sino que eleva la vara de la calidad y la intensidad formativa, buscando fortalecer las trayectorias de los estudiantes y consolidar un sistema educativo robusto y ambicioso.