Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

Tras un operativo cerrojo del que participaron efectivos de distintas fuerzas de la Policía de Mendoza, fue recapturado este viernes en la mañana uno de los dos presos que ayer se fugaron de la alcaidía de Tunuyán , cuando intentaba ocultarse en un camión hormigonero.

Se trata de Víctor Bravo Morón , quien fue capturado sobre la Ruta 40, entre la Rotonda del Gaucho y el ingreso norte a la Ciudad de Tunuyán.

Bravo Morón fue uno de los dos reos que este jueves escaparon de la alcaidía transitoria de Tunuyán , hecho en el cual falleció un penitenciario que sufrió una descompensación cuando intentaba perseguir a los internos.

Según contaron fuentes policiales, la captura se concretó en el marco del operativo cerrojo que había dispuesto la Policía de Mendoza en Tunuyán, luego de la fuga.

Fue así que efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje, con el apoyo de sus pares de otras divisiones lograron identificar a Bravo Morón.

La ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, destacó la labor policial y a través de su cuenta de X afirmó que el operativo continúa en busca del otro interno fugado, identificado como Enrique Acosta.

En el marco del operativo cerrojo dispuesto con helicóptero, drones y apoyo de distintas unidades, la Policía de Mendoza, a través de la UEP Tunuyán, recapturó a Víctor Bravo Morón, uno de los internos que se había fugado de la Alcaidía.

“En la zona continúan desplegados todos los recursos: aeronaves, sistemas de vigilancia aérea, cuerpos especiales y efectivos de varias dependencias policiales”, aseguró la funcionaria.

Fuga de la alcaidía de Tunuyán

El hecho ocurrió este jueves en la Alcaidía de Tunuyán, recientemente inaugurada por autoridades de la Municipalidad de ese departamento y del Ministerio de Seguridad.

Lo cierto es que dos internos, identificados como Enrique Acosta y Víctor Bravo, ambos con varios antecedentes penales, burlaron la seguridad del establecimiento y escaparon.

presos, fuga, tunuyán Los dos hombres son oriundos del Valle de Uco

Los sujetos habían sido trasladados desde la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza, hacia el Valle de Uco, donde iban a tener una audiencia penal. Tras ese acto, regresaron a la alcaidía y en ese momento ocurrió la fuga.

Para lograrlo treparon por una ventana y luego corrieron. Ambos internos son considerados “peligrosos” y cuentan con múltiples antecedentes penales, incluso, Acosta fue investigado por una tentativa de homicidio.

Peor aún, en medio de la fuga, uno de los penitenciarios que intentaba atrapar a los reos, sufrió una descompensación y falleció, generando una fuerte conmoción en la fuerza.