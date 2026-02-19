Quiénes son los dos presos con antecedentes por homicidio que se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán

La fuga de dos presos este jueves en una alcaidía de Tunuyán generó conmoción en el Valle de Uco y motivó un amplio despliegue policial. En medio del operativo de búsqueda, un penitenciario se descompensó y falleció. Los prófugos fueron identificados como Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón, ambos con un extenso prontuario y considerados de alta peligrosidad.
Quiénes son los presos que escaparon de una alcaidía en Tunuyán
Según información oficial, los dos hombres son oriundos del Valle de Uco y cuentan con antecedentes por delitos graves.
Enrique Acosta Vega, de 34 años, se encontraba alojado en la alcaidía imputado por homicidio simple en grado de tentativa. Además, registra antecedentes por:
Homicidio simple
Lesiones leves dolosas en riña
Amenazas simples y daños simples en concurso real
Amenazas en contexto de violencia de género
Robo simple
Homicidio simple en grado de tentativa
Por su parte, Víctor Bravo Morón está acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego. En su historial también figuran causas por:
Homicidio agravado por el uso de arma
Delitos vinculados a violencia de género
Ambos habían protagonizado un violento episodio el domingo 11 de enero en un asentamiento de Tunuyán. En esa oportunidad participaron de una riña que dejó gravemente herido a Rodrigo Moreno Costilla, de 25 años, quien permaneció internado en terapia intensiva y posteriormente evolucionó favorablemente.
Cómo escaparon
Los detenidos habían sido trasladados desde la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza, hacia el Valle de Uco para participar de una audiencia penal. Tras cumplir con ese trámite y ya de regreso en la alcaidía, concretaron la fuga.
Según trascendió, los internos treparon por una ventana y escaparon corriendo. Durante la huida habrían golpeado a un obrero que trabajaba en las inmediaciones.
Testigos señalaron que huyeron por calle San Martín en dirección a Melchor Villanueva, donde finalmente se les perdió el rastro.
Murió el jefe de la Alcaidía durante el operativo
En el marco del operativo para recapturar a los sospechosos, falleció el jefe de la alcaidía, Pablo Antonio Rivero, de 43 años y se desempeñaba como jefe de la Alcaidía.
De acuerdo con fuentes oficiales, Rivero advirtió la fuga y dio aviso inmediato, iniciando la persecución. Sin embargo, en ese contexto sufrió una descompensación. Fue trasladado de urgencia al hospital Scaravelli, pero ingresó sin signos vitales.
El hecho generó profunda consternación en la fuerza y en la comunidad del Valle de Uco, mientras continúa la búsqueda de los prófugos.