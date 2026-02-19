Reino Unido: detuvieron al expríncipe Andrés por su vínculo con Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés del Reino Unido , hermano del rey Carlos III , fue detenido este jueves, en el día de su cumpleaños número 66, por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones oficiales” durante su etapa como enviado comercial, en relación con el Caso Epstein y cuyas ramificaciones vienen sacudiendo a la realeza británica .

La Policía de Thames Valley , donde se ubica la residencia Royal Lodge , en la que Andrés Mountbatten-Windsor vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención del hermano del monarca británico, reportó el sitio DW.

La fuerza había anunciado al principio el arresto de un hombre de “unos 60 años”, “bajo sospecha de mala conducta en un cargo público”. Las autoridades agregaron que se había abierto una investigación, sin identificar al detenido, siguiendo el protocolo habitual, dado que el caso está en curso. En su comunicado, esa fuerza policial informó que se estaban realizando registros en propiedades situadas en Berkshire y Norfolk.

Previamente, la Policía dijo este jueves que estaba estudiando información según la cual Andrés habría entregado información potencialmente confidencial al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein , en la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional, entre 2001 y 2011.

El expríncipe Andrés, junto con una de las denunciantes y la pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.

El expríncipe Andrés enfrentaba varias investigaciones por sus vínculos con Epstein, pero siempre negó cualquier tipo de delito y nunca fue detenido por el caso hasta este jueves.

Después de que el expríncipe fuera desalojado de la mansión de Royal Lodge, en Windsor, por casi no pagar alquiler, se trasladó a Wood Farm para intentar disipar el escándalo por su vínculo con Epstein.

Según el Daily Mail, un grupo de ocho personas vestidas de civil, que parecían ser agentes policiales, llegaron sobre las 8:00 hasta esta residencia de campo para detener a Andrés. El año pasado, el monarca británico retiró a su hermano todos los títulos nobiliarios y honores a raíz del caso Epstein.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado que estaba evaluando la información que recibió sobre la entrega de documentos sensibles a Epstein por parte de Andrés para decidir si procedía a una investigación criminal.

Qué dijeron las presuntas víctimas de Andrés

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por parte de Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una acusación que éste siempre ha negado. Una segunda mujer afirmó posteriormente, a través de su abogado, que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II.

Otro abogado estadounidense sostuvo que una de sus clientes relató que Epstein y el expríncipe la obligaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006.

El pasado 11 de febrero salieron a la luz nuevos documentos que parecen indicar que el hermano del rey Carlos III transmitió información confidencial a Jeffrey Epstein. La fiscalía informó que está “en contacto” con la policía sobre esas sospechas.

El expríncipe, ahora apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que adquirió entre 2001 y 2011.

Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán. El correo se sumaba a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugiere que en 2010 Andrés envió al financista informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

La policía regional de Windsor indicó entonces que está “examinando esta información” sobre Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de sus cargos aristocráticos. Luego de haber dado a conocer la detención del expríncipe Andrés, el rey Carlos III dijo este jueves que “la justicia debe seguir su curso”.

El año pasado, Carlos III despojó a su hermano de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor, aunque Andrés sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono británico.

Coincidentemente, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que “nadie está por encima de la ley” y añadió que cualquier persona que disponga de información relevante en relación con el escándalo de Jeffrey Epstein debe facilitarla a las autoridades, “sea (sobre) Andrés u otra persona”.

El delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según la Fiscalía de la Corona. La familia de Virginia Giuffre dijo esta mañana en un comunicado que el arresto del expríncipe demuestra que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

“En nombre de nuestra hermana, extendemos nuestra gratitud a la Policía del Valle del Támesis del Reino Unido por su investigación y arresto de Andrés Mountbatten-Windsor”.